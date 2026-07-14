Βρετανία: Πιλότος έγραψε στον ουρανό την λέξη «βαριέμαι» κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε ένας νεαρός πιλότος στη Βρετανία για να κάνει μια κατά τα άλλα συνηθισμένη δοκιμαστική πτήση να ξεχωρίσει, σχηματίζοντας στον ουρανό τη φράση «I'm Bored» («Βαριέμαι»).

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό πιλότο της εταιρείας Ravenair, ο οποίος πραγματοποιούσε δίωρη δοκιμαστική πτήση με αεροσκάφος στο οποίο είχε προηγουμένως αντικατασταθεί εξάρτημα λόγω βλάβης.

Όπως καταγράφηκε από το FlightRadar, ο πιλότος απογειώθηκε το Σάββατο (11/7) από το Λίβερπουλ και πέταξε πάνω από τη χερσόνησο Γουίραλ, το Τσέσερ και τη Βόρεια Ουαλία, σχεδιάζοντας με την πορεία του τη φράση «I'm Bored».

A pilot traced the words “I’m bored” with his aeroplane during a two-hour test flight.



“I think the pilot was literally a bit bored as it was just a test flight. Mind you, it was pretty skilful flying.”



🔗: https://t.co/uFax3iSelV pic.twitter.com/l6XuZWs9Pu — The Telegraph (@Telegraph) July 13, 2026

Τι απαντά η εταιρεία

Η Ravenair διευκρίνισε ότι ο χειριστής είναι εκπαιδευτής πτήσεων, περίπου 20 ετών, ο οποίος εκτελούσε προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση με αεροσκάφος τύπου Piper Tomahawk, μετά την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας, Γουέιν Μπάρετ, δήλωσε στο BBC πως «ο πιλότος μάλλον είχε κυριολεκτικά βαρεθεί λίγο, καθώς επρόκειτο απλώς για μια δοκιμαστική πτήση», προσθέτοντας ωστόσο ότι «ήταν μια αρκετά επιδέξια πτήση».

Όπως εξήγησε, είχε αντικατασταθεί πιθανότατα ένας κύλινδρος του αεροσκάφους και η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε για να επιβεβαιωθεί ότι όλα λειτουργούσαν σωστά.

«Δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα»

Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι ο νεαρός πιλότος δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κυρώσεις για την ενέργειά του.

«Είχε βαρεθεί λίγο, αλλά μάλλον χρειάστηκε να συγκεντρωθεί αρκετά για να σχηματίσει τις λέξεις, οπότε στο τέλος μάλλον κάθε άλλο παρά βαριόταν. Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα, αν και η ιστορία αυτή έχει τραβήξει μεγάλη προσοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ravenair.