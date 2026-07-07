Τετράποδος ήρωας στις ΗΠΑ: Χάσκι έσωσε παιδί την τελευταία στιγμή από επίθεση αρκούδας
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ένας σκύλος παρεμβαίνει και αποτρέπει την επίθεση μιας αρκούδας σε παιδί.
Μια συγκλονιστική στιγμή που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με ένα χάσκι να αποδεικνύει το ένστικτο προστασίας του, σώζοντας ένα παιδί από επίθεση αρκούδας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τόρρινγκτον του Κονέκτικατ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού δείχνει καρέ-καρέ τη δραματική εξέλιξη.
Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα να εμφανίζεται ξαφνικά στο πλάνο και να κινείται προς το μέρος όπου βρίσκεται το παιδί.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το χάσκι αντιλαμβάνεται την απειλή και κινείται αμέσως προς το μέρος της αρκούδας, μπαίνοντας ανάμεσα στο ζώο και το παιδί.
Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να αποθεώνουν το χάσκι για την αντίδρασή του.