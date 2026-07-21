Σαν Φρανσίσκο: Η συγκινητική στιγμή που διασώζεται αγνοούμενος σκύλος ενώ κολυμπάει εξαντλημένος
Τα ίχνη του σκύλου είχαν χαθεί για δύο εβδομάδες με τις έρευνες να έχουν ευτυχώς αίσιο τέλος.
Ευρεία επιχείρηση διάσωσης έστησαν οι Αρχές στις ΗΠΑ για έναν σκύλο που αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες και σώθηκε αφού εντοπίστηκε να κολυμπάει εξαντλημένος στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.
Το ζώο που είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone, να κολυμπάει μισό χιλιόμετρο μακριά από την ακτή του Σαν Φρανσίσκο, καθώς γλάροι έκαναν κύκλους από πάνω.
Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο και να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο σκάφος. Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να τρέμει από τον φόβο.