Σαν Φρανσίσκο: Η συγκινητική στιγμή που διασώζεται αγνοούμενος σκύλος ενώ κολυμπάει εξαντλημένος

Ευρεία επιχείρηση διάσωσης έστησαν οι Αρχές στις ΗΠΑ για έναν σκύλο που αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες και σώθηκε αφού εντοπίστηκε να κολυμπάει εξαντλημένος στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.



Το ζώο που είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone, να κολυμπάει μισό χιλιόμετρο μακριά από την ακτή του Σαν Φρανσίσκο, καθώς γλάροι έκαναν κύκλους από πάνω.



Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο και να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο σκάφος. Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να τρέμει από τον φόβο.



A dog that had been missing for almost two weeks was saved after it was spotted frantically swimming into San Francisco Bay. Drone footage shows the lost dog, which was last seen on Fourth of July, doggy-paddling half-a-mile out from shore as seagulls circled above. pic.twitter.com/JsK8DICFrz — The Independent (@Independent) July 20, 2026