ΗΠΑ: Boeing έσυρε την ουρά του στον διάδρομο, πετώντας σπινθήρες κατά την προσγείωση

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι/Βόρειου Κεντάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αεροσκάφος Boeing 777-300ER της Kalitta Air ακούμπησε με την ουρά του στον διάδρομο κατά τη διάρκεια απόπειρας προσγείωσης, προκαλώντας σπινθήρες.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες και, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η πρώτη προσπάθεια προσγείωσης δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα η ουρά του να σύρεται στον διάδρομο πριν το αεροπλάνο απογειωθεί εκ νέου.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή

Ξεκίνησε έρευνα η «FAA»

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.