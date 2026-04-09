Πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα: Ο πρόεδρος των πρατηριούχων απαντά στον FLASH

Σε σύγχυση βρίσκονται οι διεθνείς αγορές αφού το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της συμφωνίας για εκεχειρία δύο εβδομάδων στις εχθροπραξίες, με το πετρέλαιο να κινείται και πάλι ανοδικά, λόγω της ανησυχίας ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν εκ νέου να κλιμακωθούν.

Το χθεσινό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε για λίγο πτώση στη μέχρι τώρα ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου φτάνοντας ακόμη και τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, τιμή που σήμερα (9/4) πήρε ξανά την ανιούσα (αγγίζοντας τα 97-98 δολάρια). Όπως είναι φυσικό, αυτές οι διακυμάνσεις επηρεάζουν και την άνοδο ή πτώση της τιμής της βενζίνης. Το ερώτημα όμως παραμένει ίδιο: πότε θα δούμε στα ελληνικά πρατήρια να πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα;

Αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας, οι τιμές στα καύσιμα κυμαίνονται, κατά προσέγγιση, η αμόλυβδη στα 2,07 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στο 2,06 ευρώ ανά λίτρο. Οι προ-πολέμου τιμές ήταν στο 1,752 ευρώ και 1,568 ευρώ αντίστοιχα και η διαφορά αυτή έχει αναγκάσει τους καταναλωτές να «βάλουν» βαθιά το χέρι στην τσέπη, με το Fuel Pass να τους φέρνει μια μικρή ανακούφιση.

«Αν δεν αλλάξει κάτι, από βδομάδα θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση»

Ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στον FLASH, υπογράμμισε τη ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά καυσίμων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι τιμές ανεβαίνουν για να πέφτουν και πέφτουν για να ανέβουν. Στη δική μας αγορά υπάρχει ένα μεγάλο "αν". Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση της ηρεμίας σίγουρα θα πέσουν».

Συμπλήρωσε δε πως «αν δεν αλλάξει κάτι, από βδομάδα θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση στις τιμές, σύμφωνα με αυτά που φαίνεται ότι θα συμβούν. Αν συντηρηθούν τα συμφωνηθέντα στις διεθνείς αγορές, δηλαδή μεταξύ του Τραμπ και των Ιρανών, και ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και λειτουργήσει, θα έχουμε την ίδια αποκλιμάκωση όπως είχαμε την ίδια άνοδο. Έτσι λειτουργεί η αγορά, αλλά υπάρχει το "αν". Χθες είπε κάτι άλλο, σήμερα είπε κάτι άλλο και σήμερα ανεβαίνουν τα καύσιμα στη διεθνή αγορά».