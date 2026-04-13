Γερμανία: «Φρένο» στις τιμές καυσίμων με μείωση φόρου και μπόνους έως 1.000 ευρώ

Τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, σε πρώτη φάση για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γερμανίας, με στόχο την ανακούφιση των καταναλωτών από τη ραγδαία αύξηση των τιμών που συνδέεται με τη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς γνωστοποίησε ότι ο φόρος στα πετρελαιοειδή μειώνεται κατά 17 σεντς ανά λίτρο. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση προσδοκά ότι η μείωση αυτή θα περάσει άμεσα στις τιμές λιανικής, προς όφελος των πολιτών.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας έκανε λόγο για συνολική ελάφρυνση που εκτιμάται στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μπόνους έως 1.000 ευρώ και αύξηση φόρου στον καπνό

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στους εργοδότες να χορηγήσουν στους εργαζόμενους ένα «μπόνους ελάφρυνσης» έως 1.000 ευρώ για το 2026, το οποίο θα είναι αφορολόγητο και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες στα φορολογικά έσοδα, αποφασίστηκε η αύξηση του φόρου στα προϊόντα καπνού ήδη από το τρέχον έτος.

Έντονες διαφωνίες στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Οι ανακοινώσεις αυτές προέκυψαν έπειτα από πολυήμερες διαβουλεύσεις και έντονες διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, κυρίως ανάμεσα στον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ και την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε.

Ο καγκελάριος ζήτησε να πέσουν οι τόνοι, κάνοντας λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες στην κυβερνητική επιτροπή. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί αποδυνάμωσης της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι βασική επιδίωξη παραμένει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία του κράτους.

Αναφερόμενος στις εσωτερικές τριβές, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα δεν ήταν οι διαφορετικές απόψεις, αλλά η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των υπουργών, κάτι που –όπως είπε– ζήτησε να σταματήσει.

Επιφυλάξεις για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ο Φρίντριχ Μερτς σχολίασε και τις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το Ιράν. Όπως ανέφερε, δεν τον εξέπληξε η αποτυχία των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν, εκτιμώντας ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες.

Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, διεθνείς εταίρους και το Ισραήλ.

«Οι δυνατότητες της Γερμανίας είναι περιορισμένες, αλλά υπαρκτές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.