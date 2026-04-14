Ζάγκα στον FLASH: «Ανησυχία για νέα αύξηση τιμών στα καύσιμα - Αγοράστε τώρα βενζίνη»

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο κλάδος των πρατηριούχων, μετά το πρόσφατο «χτύπημα» του Ισραήλ στον Λίβανο, δηλώνει στον FLASH η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Την ίδια ώρα, «ασανσέρ» χαρακτηρίζουν οι ειδικοί τις τιμές του πετρελαίου μετά τις μεταβολές στις αποφάσεις.

Ειδικότερα, η απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν ναυτικά τα Στενά του Ορμούζ έφερε νέα άνοδο στις τιμές πετρελαίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ η σημερινή κίνηση να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στο Πακιστάν έφερε ξανά μία μικρή αποκλιμάκωση προς τα 98 δολάρια/βαρέλι το Brent και στα 96 δολάρια το WTI.

Όπως δηλώνει η κ. Ζάγκα, μετά την αναγγελία της εκεχειρίας στο Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το βαρέλι «έσπασε» τα 100 δολάρια και πήγε στα 92 δολάρια, ενώ μόλις συνέβη η επίθεση στον Λίβανο, ξαναπήγε στα 115 δολάρια. Η ίδια τονίζει πως ο κλάδος φοβάται ακόμα και για άνοδο στα 150 δολάρια, λόγω του ισραηλινού «σφυροκοπήματος» στον Λίβανο.

Eurokinissi

Πτωτικά τα σημερινά τιμολόγια

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής μιλά για πτωτικές τιμές σε πετρέλαιο και αμόλυβδη, η οποία μειώθηκε κατά 10 σεντς.

«Μετά την αναγγελία της εκεχειρίας στο Ιράν, άρχισε μια σταθερότητα και μια πτώση ελαφρώς προς τα κάτω. Σε σημερινή παραλαβή που έκανα, η αμόλυβδη «έσπασε» τα δύο ευρώ, πέφτοντας κατά 10 σεντς. Ανησυχώ όμως ότι το χτύπημα στον Λίβανο θα έχει άσχημες συνέπειες».

«Ευκαιρία» να γεμίσουν τα ντεπόζιτα

Η Μαρία Ζάγκα αναφέρει πως τα σημερινά πτωτικά τιμολόγια είναι δελεαστικά για τους καταναλωτές που θέλουν να φουλάρουν τα οχήματά τους.

«Σε όσους έχουν πετρέλαιο, είπα σήμερα να βάλουν, γιατί παρέλαβα πτωτικά τιμολόγια. Αύριο δεν ξέρω τι τιμολόγιο θα έχω και αυτό οφείλεται στην εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο», επισημαίνει η κ. Ζάγκα.

Eurokinissi

Αναφερόμενη στην γενικότερη αβεβαιότητα, τονίζει πως κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Αν γίνει νέο χτύπημα, θα φτάσουμε τα 2,06 - 2,10 ευρώ, ανάλογα το τιμολόγιο», δηλώνει στον FLASH.

Τέλος, η κ. Ζάγκα τονίζει τη σημασία της στήριξης του κλάδου των πρατηριούχων από την κυβέρνηση, ειδικά τη δεδομένη χρονική συγκυρία, όπου επικρατεί γενικευμένη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.