Ολοκληρώθηκε η αυτόματη υποβολή δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους - Τι πρέπει να προσέξετε

Στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος προχώρησε η ΑΑΔΕ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 149.460 δηλώσεις (+20,2%) σε σχέση με πέρυσι και αφορά συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, αυξημένα κατά 163.757 (+19,6%) σε σύγκριση με το 2025.

Πού βλέπουν οι φορολογούμενοι τις δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Η πρόσβαση γίνεται από τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή, επιλέγοντας «Δηλώσεις Έτους 2026», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myAADEapp, στην ενότητα «Εισόδημα» του myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τόσο τη δήλωση όσο και το εκκαθαριστικό τους για το έτος 2026.

Τι ισχύει για λάθη ή ελλείψεις

Σε περίπτωση που τα στοιχεία βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι δηλώσεις είναι ανακριβή ή ελλιπή, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα σωστά δεδομένα.

Η τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβληθεί χωρίς κυρώσεις, καθώς θεωρείται αρχική δήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Τι ισχύει για τον συμψηφισμό φόρου

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προκύψει μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτόματα με τυχόν απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 συνεχίζεται κανονικά, με τον συνολικό αριθμό δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί να ανέρχεται σε 2.283.103.

Πού απευθύνονται οι πολίτες για πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά, στο 1521 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00 – 20:00)

Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας τα σχετικά θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων