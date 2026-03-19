Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Φωτιά» σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Σημαντική πτώση κατέγραψαν τα τέσσερα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις απώλειες να ξεπερνούν το 2%, καθώς οι αγορές επηρεάζονται από το ράλι στις τιμές της ενέργειας εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις 14:40 (ώρα Ελλάδας), το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωνε πτώση 2,94%, του Μιλάνου 2,64%, ενώ στο Λονδίνο οι απώλειες διαμορφώνονταν στο 2,19%. Αντίστοιχα, το Παρίσι κατέγραφε υποχώρηση της τάξης του 2,17%.

Άλμα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Νωρίτερα, το brent της Βόρειας Θάλασσας ενισχύθηκε σχεδόν κατά 7%, φτάνοντας τα 114,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε καταγράψει άνοδο άνω του 10%. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου κατέγραψε ισχυρή αύξηση, αγγίζοντας ακόμη και το 35%.

Πιέσεις και στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια ώρα, σημαντικές απώλειες σημειώνουν και τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 6%, ενώ το ασήμι κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, που έφτασε το 13%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ