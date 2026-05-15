Youth Pass 2026: Λήγει σήμερα η υποβολή αιτήσεων - Πώς θα λάβετε τα 150 ευρώ

Τελευταία ευκαιρία έχουν οι δικαιούχοι που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα του Youth Pass για το έτος 2026 καθώς λήγει σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, με την μορφή επιταγής, για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στον ιστότοπο και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες, με την καταβολή των ποσών να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου 2026.

Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ η καταβολή γίνεται αυτόματα και για το επόμενο έτος χωρίς νέα αίτηση.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις και οι πληρωμές

Η πλατφόρμα του προγράμματος άνοιξε την 1η Απριλίου 2026 και θα παραμείνει ενεργή έως τις 15 Μαΐου 2026.

Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαΐου 2026.

Το Youth Pass παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με ισχύ δύο ετών.

Συνολικά, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν έως 300 ευρώ σε διάστημα δύο ετών.

Πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί σε πλήθος δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, όπως: