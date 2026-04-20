Fuel Pass: Νέο κύμα απάτης με SMS - Τι αναγράφεται στο παραπλανητικό μήνυμα

Νέο κύμα ψηφιακής εξαπάτησης έγινε γνωστό τη Δευτέρα (20/4), με επιτήδειους να επιστρατεύουν το «δόλωμα» του Fuel Pass, στέλνοντας μαζικά παραπλανητικά SMS σε ανυποψίαστους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα μηνύματα εμφανίζονται παραπλανητικά ως δήθεν επίσημη ενημέρωση από κρατικό φορέα, συχνά με αποστολέα που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο, και κάνουν λόγο για οικονομική ενίσχυση που φέρεται να δικαιούνται οι παραλήπτες. Μάλιστα, γίνεται αναφορά σε «ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας», στην οποία υποτίθεται ότι θα πιστωθεί το ποσό της επιδότησης.

Ωστόσο, πίσω από την καλοστημένη αυτή απάτη κρύβεται ένας επικίνδυνος μηχανισμός υποκλοπής στοιχείων. Τα SMS περιλαμβάνουν ύποπτους συνδέσμους, ανενεργούς ή κακόβουλους, που οδηγούν σε ψεύτικες ιστοσελίδες, σχεδιασμένες να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες προτρέπουν τους πολίτες να απαντήσουν με το γράμμα «Υ», προκειμένου, υποτίθεται, να λάβουν τον σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Μεθοδικά, τα μηνύματα επιχειρούν να καλλιεργήσουν αίσθημα επείγοντος, προειδοποιώντας ότι η επιδότηση θα χαθεί αν δεν ενεργοποιηθεί άμεσα, εντείνοντας την πίεση προς τους παραλήπτες.

Οι αρμόδιες αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για κλασική περίπτωση ηλεκτρονικής απάτης (phishing). Υπογραμμίζουν δε ότι κανένας επίσημος κρατικός φορέας δεν ζητά απαντήσεις μέσω SMS ούτε αποστέλλει συνδέσμους για ενεργοποίηση επιδοτήσεων.