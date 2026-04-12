Phishing: Προσοχή στα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς - Πώς προστατευόμαστε

Μια ολοένα και πιο γνώριμη ψηφιακή απειλή αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα, καθώς τα περιστατικά απάτης phishing λαμβάνουν διαστάσεις καθημερινότητας, μετατρεπόμενα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο «δίκτυο» εξαπάτησης.

Ένα μήνυμα που μοιάζει να προέρχεται από τράπεζα, μια ειδοποίηση για «ύποπτη δραστηριότητα», ένα τηλεφώνημα από υποτιθέμενο εκπρόσωπο υπηρεσίας. Όλα με κοινό παρονομαστή: την άμεση αντίδραση του χρήστη. Μέσα σε λίγα λεπτά, η αδράνεια ή η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Η νέα μορφή ψηφιακής απάτης

Το phishing δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια οργανωμένη και συνεχώς προσαρμοζόμενη απειλή που «ακολουθεί» την ψηφιακή ζωή των πολιτών. SMS, Viber, email και τηλεφωνικές κλήσεις συνθέτουν ένα πολύπλοκο πλέγμα επιθέσεων, το οποίο δεν βασίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά κυρίως στην ανθρώπινη ψυχολογία.

Οι δράστες εκμεταλλεύονται τη βιασύνη, τον φόβο και την εμπιστοσύνη σε θεσμικούς φορείς, δημιουργώντας σενάρια που μοιάζουν απολύτως αληθοφανή: μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί, επιστροφές φόρων ή επείγουσες ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Η «μάχη» των αρχών με το φαινόμενο

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι σε συνεργασία με παρόχους κινητής τηλεφωνίας έχουν ήδη περιοριστεί πρακτικές όπως το spoofing.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, οι επιθέσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται, με νέα «κέντρα» αποστολής μηνυμάτων και πιο εξελιγμένες μεθόδους παραπλάνησης να κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους.

Όλο και πιο πειστικές επιθέσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, οι σύγχρονες επιθέσεις είναι πλέον εξαιρετικά προσεγμένες: σωστή γλώσσα, επαγγελματική μορφή και ιστοσελίδες-«αντίγραφα» τραπεζικών πλατφορμών. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί χρήστες να δυσκολεύονται να διακρίνουν την απάτη, ακόμη και όταν έχουν εμπειρία στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα θύματα δεν ανήκουν πλέον μόνο σε ευάλωτες ομάδες, αλλά και σε νεότερους ή πιο εξοικειωμένους χρήστες του διαδικτύου.

Προειδοποιήσεις από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις phishing βασίζονται κυρίως στην πλαστοπροσωπία αξιόπιστων φορέων και στην ψυχολογική πίεση προς τον χρήστη.

Όπως τονίζεται, κανένας οργανισμός δεν ζητά ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω SMS, email ή τηλεφωνικής κλήσης, ενώ ακόμη και η εμφάνιση «επίσημου» αποστολέα δεν αποτελεί εγγύηση γνησιότητας.

Οι πολίτες καλούνται να διασταυρώνουν κάθε ύποπτη επικοινωνία μέσω επίσημων καναλιών και να αποφεύγουν την αλληλεπίδραση με συνδέσμους άγνωστης προέλευσης.

Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, η άμυνα δεν είναι μόνο τεχνολογική αλλά και ανθρώπινη. Η ψηφιακή εγρήγορση αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» απέναντι στις απάτες.

Βασικοί κανόνες προστασίας περιλαμβάνουν:

Καχυποψία σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθηση πίεσης ή επείγοντος.

Αποφυγή ανοίγματος συνδέσμων από άγνωστες πηγές.

Ποτέ καταχώριση τραπεζικών στοιχείων μέσω links από μηνύματα.

Έλεγχος της ακριβούς διεύθυνσης ιστοσελίδων.

Διακοπή ύποπτων κλήσεων και επαλήθευση μέσω επίσημων αριθμών.

Ενεργοποίηση διπλής ταυτοποίησης όπου είναι διαθέσιμη.

Τακτικές ενημερώσεις συσκευών και εφαρμογών.

Ένας αγώνας χωρίς τέλος

Η αντιμετώπιση του phishing στην Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν διαρκή αγώνα ταχύτητας, όπου οι αρχές και οι πάροχοι επιχειρούν να περιορίσουν τις επιθέσεις, ενώ οι επιτήδειοι προσαρμόζονται συνεχώς στα νέα δεδομένα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τελική γραμμή άμυνας παραμένει ο ίδιος ο χρήστης. Λίγα δευτερόλεπτα σκέψης πριν από ένα κλικ μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια και την απώλεια. Στον ψηφιακό κόσμο, όλα μοιάζουν αληθινά, αλλά δεν είναι.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ