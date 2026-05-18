Νέα απάτη με SMS για πρόστιμα της Τροχαίας: Το μήνυμα που δεν πρέπει να ανοίξετε

Συναγερμό για νέα απάτη μέσω SMS σήμανε η Ελληνική Αστυνομία, προειδοποιώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που εμφανίζονται δήθεν ως ειδοποιήσεις για πρόστιμα της Τροχαίας.

Οι επιτήδειοι στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι το όχημά τους καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας ή ότι υπάρχει δήθεν ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας παράβασης. Στη συνέχεια, τους καλούν να πατήσουν σε σύνδεσμο για να πληρώσουν άμεσα, συχνά μάλιστα με την πίεση ότι υπάρχει προθεσμία λίγων ωρών ή ακόμη και «έκπτωση» στο υποτιθέμενο πρόστιμο.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, γνωστή ως phishing, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, κωδικών e-banking και στοιχείων τραπεζικών καρτών. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει προειδοποιήσει ότι τέτοια SMS μιμούνται δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις.

Πώς εμφανίζεται το SMS της απάτης

Στα παραδείγματα που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., οι απατεώνες χρησιμοποιούν φράσεις που μοιάζουν επίσημες, όπως «Το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή» ή «Έχετε ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας με τελική προθεσμία πληρωμής».

Σε άλλα μηνύματα, οι δράστες προσπαθούν να αυξήσουν την πίεση, γράφοντας ότι ο πολίτης πρέπει να ολοκληρώσει την πληρωμή «μέσα στις επόμενες 3 ώρες» ή να απαντήσει άμεσα στο SMS. Αυτή η αίσθηση επείγοντος είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια απάτης, καθώς οι επιτήδειοι θέλουν να οδηγήσουν το θύμα σε βιαστική κίνηση, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Μπορεί να θυμίζει επίσημη σελίδα, να χρησιμοποιεί λέξεις όπως «gov» ή «fine», ή να παρουσιάζεται ως πλατφόρμα πληρωμής. Ωστόσο, δεν πρόκειται για επίσημο σύνδεσμο, αλλά για παγίδα που οδηγεί σε ψεύτικο περιβάλλον, σχεδιασμένο για να αποσπάσει στοιχεία.

🚨 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν #κλήσεις της Τροχαίας!



🟢 Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο… pic.twitter.com/VseGcfPXNV — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 18, 2026

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το πραγματικό και επίσημο μήνυμα της Τροχαίας για βεβαίωση κλήσεων δεν περιέχει κανέναν σύνδεσμο.

Αντίθετα, το επίσημο μήνυμα προτρέπει τον πολίτη να εισέλθει ο ίδιος, αυτόνομα και με ασφάλεια, στη θυρίδα πολίτη στο Gov.gr Wallet, για να δει την κλήση. Αυτό είναι το βασικό σημείο που πρέπει να θυμούνται οι οδηγοί: όταν ένα SMS για πρόστιμο περιέχει link και ζητά άμεση πληρωμή, δεν το ανοίγουμε.

Η ίδια οδηγία έχει δοθεί και από τις αρμόδιες αρχές κυβερνοασφάλειας: οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σύνδεσμο για άμεση πληρωμή προστίμων ή για καταχώριση προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Η παγίδα της «έκπτωσης» και της προθεσμίας

Ιδιαίτερα ύπουλη είναι η χρήση υποτιθέμενης έκπτωσης. Σε ένα από τα παραδείγματα, οι απατεώνες ισχυρίζονται ότι ο πολίτης μπορεί να πληρώσει το δήθεν πρόστιμο με «50% έκπτωση». Σε άλλα SMS, εμφανίζεται μια τεχνητή προθεσμία λίγων ωρών.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να δημιουργηθεί πανικός. Ο πολίτης βλέπει τη λέξη «Τροχαία», σκέφτεται ότι ίσως έχει όντως κάνει κάποια παράβαση και πατά τον σύνδεσμο για να «προλάβει» την προθεσμία ή να μη χάσει την έκπτωση.

Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι δράστες. Δεν χρειάζονται πάντα περίπλοκες τεχνικές. Αρκεί ένα πειστικό SMS, λίγη πίεση και ένας σύνδεσμος που μοιάζει αρκετά επίσημος ώστε να ξεγελάσει κάποιον μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο SMS

Αν λάβετε μήνυμα για δήθεν πρόστιμο της Τροχαίας, η ασφαλέστερη κίνηση είναι να μην απαντήσετε, να μην πατήσετε τον σύνδεσμο και να μη δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Μην πληκτρολογήσετε κωδικούς e-banking, αριθμούς καρτών, PIN, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία ταυτότητας. Ακόμη και αν το μήνυμα φαίνεται καλογραμμένο ή χρησιμοποιεί ορολογία που μοιάζει επίσημη, ο σύνδεσμος είναι το μεγάλο προειδοποιητικό σημάδι.

Οι επίσημες πληρωμές προστίμων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των θεσμοθετημένων κρατικών ψηφιακών πλατφορμών, όχι μέσω link που φτάνει με SMS στο κινητό. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη επισημάνει σε προηγούμενη προειδοποίησή της ότι οι υπηρεσίες της και οι δημόσιες αρχές δεν αποστέλλουν ειδοποιήσεις για πληρωμές προστίμων μέσω συνδέσμων σε SMS.

Τι να κάνετε αν πατήσατε τον σύνδεσμο

Αν έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο αλλά δεν καταχωρίσατε στοιχεία, κλείστε αμέσως τη σελίδα και μην προχωρήσετε σε καμία ενέργεια. Καλό είναι επίσης να ελέγξετε τη συσκευή σας και να είστε σε επιφυλακή για νέα ύποπτα μηνύματα.

Αν όμως έχετε καταχωρήσει τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς ή στοιχεία κάρτας, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την τράπεζά σας, ώστε να μπλοκαριστούν κάρτες ή συναλλαγές όπου χρειάζεται. Παράλληλα, ενημερώστε χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αυτή είναι και η οδηγία που δίνεται στις επίσημες προειδοποιήσεις για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης.