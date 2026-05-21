Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων: «Phishing, spoofing, χθεσινοί είμαστε;»

Με ένα νέο viral βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες απέναντι στις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους.

Στην ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα X, η ΕΛΑΣ - για ακόμη μία φορά - προσεγγίζει χιουμοριστικά το πρόβλημα, με σκοπό να περάσει ένα σοβαρό μήνυμα προστασίας και ενημέρωσης προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο επιτήδειων.

Στο νέο βίντεο, εμφανίζεται η κυρία Χρυσούλα, η οποία έχει συμμετάσχει ξανά σε σχετικό σποτ της Αστυνομίας. Μαζί της είναι ο κύριος Γιώργος, οι οποίοι μιλούν με όρους που χρησιμοποιούνται πλέον συχνά στην καθημερινότητα, αλλά παραμένουν άγνωστοι στους ηλικιωμένους. Μιλώντας για «phishing», «scam» και «spoofing» η κυρία Χρυσούλα και κύριος Γιώργος επιχειρούν να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους για τους κινδύνους που κρύβουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα που όλοι δεχόμαστε στα κινητά μας ή οι «περίεργες» κλήσεις.

Η νέα καμπάνια της Ελληνικής Αστυνομίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εμφανίζουν αυξητική τάση, με τις αρχές να προειδοποιούν διαρκώς για νέα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι δράστες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απατεώνες προσποιούνται λογιστές, τεχνικούς, τραπεζικούς υπαλλήλους ή ακόμη και συγγενικά πρόσωπα, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ηλικιωμένους πολίτες.

Στο μήνυμά της, η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία συγγενείς και φίλους τους, να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν ζητώντας χρήματα ή προσωπικά δεδομένα και να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας.

Το βίντεο της ανάρτησης έχει ήδη συγκεντρώσει πλήθος προβολών και σχολίων στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να περάσει το μήνυμα της πρόληψης μέσα από καθημερινές και αναγνωρίσιμες καταστάσεις.