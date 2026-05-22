Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε από το μπαλκόνι 36.000 ευρώ και κοσμήματα για να «δηλωθούν»

Θύμα απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, η οποία πείστηκε να πετάξει από το μπαλκόνι της 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, η γυναίκα το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή της, είπε ότι πρέπει γίνει «καταγραφή» χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία... είχαν εντοπιστεί δορυφορικά. Μάλιστα, για να πείσει την ηλικιωμένη υποστήριξε ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι «τσιπαρισμένα» και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση.

Η γυναίκα πείστηκε και αφού τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες, τα πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγο αργότερα στο σημείο βρέθηκε μία άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα που παρέλαβε τις σακούλες και εξαφανίστηκε.



Η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή, οπότε και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.