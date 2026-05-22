Εξαρθρώθηκε σπείρα «υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» και «λογιστών», 10 συλλήψεις - Βίντεο από την έφοδο της ΕΛΑΣ

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε συστηματικές τηλεφωνικές απάτες, με τα μέλη της να προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2026 σε περιοχές της δυτικής Αττικής, όπου εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της σπείρας και συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρονται να βρίσκονται και τα αρχηγικά μέλη.



Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, ενώ δρούσε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, εξαπατώντας πολίτες με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες ή ζητήματα ασφάλειας με μετρητά και τιμαλφή. Τα μέλη της επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα και τα έπειθαν να παραδίδουν χρήματα ή αντικείμενα αξίας, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν οι συνεργοί τους.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και τιμαλφή. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης και τυχόν επιπλέον υποθέσεις.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη, αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Ακολούθως, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως δήλωση στην εφορία, ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών ή διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετούν χρήματα και τιμαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης τα αφαιρούσαν, είτε από τις οικίες, είτε τα παραλάμβαναν με την πρόφαση καταμέτρησης και εκτίμησης.

Η οργάνωση για να δυσχεράνει τον εντοπισμό της άλλαζε συχνά την εγκατάσταση των «τηλεφωνικών κέντρων» και τους αριθμούς σύνδεσης, ενώ στους χώρους τους υπήρχαν ρολά ασφαλείας και κάμερες για να ανιχνεύεται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.



Από τις έρευνες της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-60- πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας διαφόρων εταιρειών,

-23- κινητά τηλέφωνα,

-6.020- ευρώ,

-21- τιμαλφή (ρολόγια επώνυμων οίκων, κοσμήματα, χρυσαφικά),

ζυγαριά ακριβείας και

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση της εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις καθώς και το συνολικό ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε.