Σπείρα πουλούσε κλεμμένα αυτοκίνητα μέσω επιχείρησης στην Εύβοια - Πάνω από 250.000 ευρώ η αξία τους

Υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη πώληση αυτοκινήτων, τα οποία είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συνολική αξία των οχημάτων που εντοπίστηκαν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, ηλικίας 25, 36 και 39 ετών, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, απάτη, πλαστογραφία και υπεξαίρεση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, μαζί με συνεργούς τους, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που δρούσε τουλάχιστον από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Σκοπός τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η πώληση αυτοκινήτων υψηλής εμπορικής αξίας μέσω εμπορικής επιχείρησης με έδρα την Εύβοια.

Ο ένας από τους κατηγορούμενους εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ο δεύτερος φέρεται να είχε αναλάβει τις συναλλαγές και τις πωλήσεις των οχημάτων, ενώ ο τρίτος αναλάμβανε τη μεταφορά των αυτοκινήτων στην επιχείρηση.

Παραποιημένοι αριθμοί πλαισίου και πλαστά έγγραφα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας φέρονται να παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου αυτοκινήτων που είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί από χώρες του εξωτερικού και από την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, φέρονται να κατάρτιζαν πλαστά έγγραφα και να διέθεταν τα οχήματα προς πώληση είτε στον φυσικό χώρο της επιχείρησης είτε μέσω ιστοσελίδων.

Κατά την έρευνα στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα. Από αυτά, τα δύο είχαν κλαπεί το 2025 από την Ελλάδα και την Ιταλία, ενώ το τρίτο είχε υπεξαιρεθεί την ίδια χρονιά από την Ιταλία.

Κατασχέθηκαν συνολικά έξι αυτοκίνητα

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη τρία αυτοκίνητα. Τα δύο είχαν ήδη πουληθεί από την εγκληματική ομάδα σε ισάριθμους αγοραστές και είχαν κλαπεί από την Αττική και την Ιταλία.

Το τρίτο εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε υπεξαιρεθεί το 2025 από την Ιταλία. Το όχημα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρεις άνδρες, εκ των οποίων ένας αλλοδαπός, καθώς και μία γυναίκα. Διώκονται, κατά περίπτωση, για πλαστογραφία, κλοπή, υπεξαίρεση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνέδραμαν υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, η Interpol, αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, καθώς και αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και Παπάγου - Χολαργού.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.