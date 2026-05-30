Ξηλώθηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε χαλκό από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλία

Εγκληματική Οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή χαλκού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλία εξάρθρωσε η αστυνομία έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με στόχο την κλοπή χαλκού από μετασχηματιστές του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.



Στη συνέχεια, ο κλεμμένος χαλκός διοχετευόταν στην αγορά μέσω επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων (scrap), αποφέροντας στους δράστες σημαντικά παράνομα κέρδη.



Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν τόσο στις κλοπές όσο και στη διακίνηση των κλοπιμαίων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χαλκός κατέληγε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, που βρίσκεται στην περιοχή Βασίλη Φαρσάλων.

Σε ποιες περιοχές «χτυπούσαν»

Οι κλοπές πραγματοποιούνταν κυρίως σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστάσια ύδατος. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κάθε φορά διαφορετικά οχήματα, είτε ιδιόκτητα είτε κλεμμένα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.



Η μέθοδος δράσης παρέμενε σταθερή σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καταδεικνύει κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκομένων.

Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο δίκτυο

Από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα, η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 561 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο υπολογίζονται σε 1.160.188 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.856 ευρώ.



Για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως σε οικισμούς Ρομά, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συνελήφθησαν 25 μέλη

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 25 από τα 29 συνολικά ταυτοποιημένα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.



Στις έρευνες που ακολούθησαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν 16.530 ευρώ σε μετρητά, 10 φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τρία επιβατικά αυτοκίνητα, ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης, 30 κινητά τηλέφωνα, ένα κυνηγετικό όπλο και 19 φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Φωτ. ASTYNOMIA.GR

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος εργαλείων που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για την αποξήλωση των μετασχηματιστών, την καταστροφή τους και την αφαίρεση του χαλκού από το εσωτερικό τους, μεταξύ των οποίων ιμάντες, μεταλλικά και ξύλινα κοντάρια, κόφτες και βαριοπούλες.



Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.