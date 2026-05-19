Νέα υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες - Συνελήφθησαν δύο γυναίκες στην Καστοριά

Νέα υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες «ξεκλείδωσε» η Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς δύο γυναίκες (αλλοδαπές). Οι προαναφερόμενες μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. όχημα σε οικία 80χρονης ημεδαπής, σε περιοχή της Καστοριάς και της απέσπασαν λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.



Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ενός ακόμη συνεργού τους, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό κατάφερε και εξαπάτησε την παθούσα με το πρόσχημα οφειλών στην εφορία.

Αντιλαμβανόμενη η παθούσα τη σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί, εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς να κινείται ύποπτα Ι.Χ.Ε. όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες συλληφθείσες.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω όχημα, το οποίο και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, καθώς και στην κατοχή των δύο γυναικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν - κινητά τηλέφωνα, τα αφαιρεθέντα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν στην 80χρονη.



Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και έτερα χρυσαφικά και κοσμήματα, την κατοχή των οποίων αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν οι συλληφθείσες και αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοί τους.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ενός ακόμη συνεργού τους, ο οποίος προσποιούμενος τον εφοριακό κατάφερε και εξαπάτησε την παθούσα με το πρόσχημα οφειλών στην εφορία





Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων παθόντων, καθώς και την για την ταυτοποίηση των στοιχείων του άγνωστου συνεργού τους συνεχίζονται, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς.



Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.