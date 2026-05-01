ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες - Τι να προσέξετε

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΔΥΠΑ, καθώς καταγράφονται νέες περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών.

Οι δράστες προσποιούνται ότι καλούν εκ μέρους της υπηρεσίας ή άλλων δημόσιων φορέων, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες, ώστε να γίνονται πιο πειστικοί.

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι δεν ζητά ποτέ τηλεφωνικά ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή προσωπικά στοιχεία.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην κοινοποιούν καμία πληροφορία σε άγνωστους καλούντες.

Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης:

Να διακόπτετε άμεσα την επικοινωνία

Να επιβεβαιώνετε την ταυτότητα του καλούντα μέσω των επίσημων στοιχείων της ΔΥΠΑ

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της υπηρεσίας

Προσοχή σε email και SMS

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που περιέχουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για απόπειρες υποκλοπής δεδομένων.

Ύποπτα περιστατικά μπορούν να καταγγέλλονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι κάθε κλήση από άγνωστο αριθμό που ζητά προσωπικά στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, καθώς αποτελεί συνηθισμένη πρακτική των απατεώνων.