ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες - Τι να προσέξετε
Προειδοποίηση προς τους πολίτες για αυξημένα περιστατικά τηλεφωνικών απατών απευθύνει η ΔΥΠΑ, καλώντας σε αυξημένη προσοχή.
Οι δράστες προσποιούνται ότι καλούν εκ μέρους της υπηρεσίας ή άλλων δημόσιων φορέων, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες, ώστε να γίνονται πιο πειστικοί.
Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι δεν ζητά ποτέ τηλεφωνικά ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή προσωπικά στοιχεία.
Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην κοινοποιούν καμία πληροφορία σε άγνωστους καλούντες.
Σε περίπτωση ύποπτης κλήσης:
- Να διακόπτετε άμεσα την επικοινωνία
- Να επιβεβαιώνετε την ταυτότητα του καλούντα μέσω των επίσημων στοιχείων της ΔΥΠΑ
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της υπηρεσίας
Προσοχή σε email και SMS
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που περιέχουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για απόπειρες υποκλοπής δεδομένων.
Ύποπτα περιστατικά μπορούν να καταγγέλλονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι κάθε κλήση από άγνωστο αριθμό που ζητά προσωπικά στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, καθώς αποτελεί συνηθισμένη πρακτική των απατεώνων.