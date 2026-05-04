Νέα απάτη με SMS για δήθεν κλήσεις από δημοτικές παραβάσεις - Πώς να αναγνωρίσετε τα μηνύματα

Συναγερμό σημαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας τους πολίτες για μια νέα, καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Επιτήδειοι στέλνουν μαζικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους δημότες να εξοφλήσουν υποτιθέμενα πρόστιμα για παραβάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, τα παραπλανητικά SMS περιέχουν σύνδεσμο (link) που οδηγεί σε μια ιστοσελίδα-αντίγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι δράστες χρησιμοποιούν παράνομα τα λογότυπα του Δήμου, ενώ εμφανίζουν ακόμα και κωδικό πληρωμής RF, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματα για τη «νομιμότητα» της οφειλής και να τους αποσπάσουν χρήματα.

Πού πρέπει να γίνονται οι πληρωμές

Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι τόσο τα μηνύματα όσο και η συγκεκριμένη σελίδα είναι απόλυτα ψευδή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι οι μόνες έγκυρες ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πύλης politis.thessaloniki.gr, όπου η είσοδος γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες διωκτικές αρχές και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι και να μην καταχωρούν ποτέ τα στοιχεία των καρτών τους σε ύποπτα links.