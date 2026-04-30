Το νέο email «παγίδα» που κυκλοφορεί - Δείτε τι υπόσχονται οι επιτήδειοι, τι πρέπει να προσέχετε

Κι εκεί που μπαίνεις να ξανατσεκάρεις τα μηνύματα του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου, διαβάζεις αυτό…

«Γειά σας,

Είμαι η Τζίνα Ράινχαρτ. Μια Αυστραλή επιχειρηματίας, επενδυτής κι Εκτελεστική Πρόεδρος της Hancock Prospecting, ιδιωτικής εταιρείας εξερεύνησης και εξόρυξης ορυκτών. Είμαι μια από τους ιδιοκτήτες της Prospecting.

Έχω δωρίσει το 25% της προσωπικής μου περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Επίσης, δεσμεύτηκα να δωρίσω επιπλέον 25% φέτος, το 2026, σε ιδιώτες.

Αποφάσισα να σας δωρίσω 2.000.000 ευρώ σε εσάς. Αν ενδιαφέρεστε για τη δωρεά μου, επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα για εμένα μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

*Εδώ ακολουθεί ο σύνδεσμος-παγίδα

Τζίνα Ράινχαρτ – Βικιπαίδεια»

Τώρα θα σκεφτεί κανείς ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας ξένος θα του χαρίσει 2 εκατομμύρια ευρώ; Οι υποθέσεις που φτάνουν στο ηλεκτρονικό έγκλημα, παγκοσμίως, διαψεύδουν αυτήν την πεποίθηση. Άνθρωποι που δεν σκέφτονται δεύτερη φορά και λειτουργούν ενστικτωδώς, ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν να χειρίζονται σωστά το διαδίκτυο, απελπισμένοι που ψάχνουν κάτι για να πιαστούν, ο καθένας μπορεί να πέσει θύμα κι αυτό το γνωρίζουν οι επιτήδειοι.

Εκατομμύρια οι επιθέσεις, δισεκατομμύρια ευρώ οι απώλειες

Τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από μελέτες τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και εταιρειών ερευνών, μαρτυρούν το μέγεθος του προβλήματος. Περίπου το 75% των Ελλήνων χρηστών έχει δεχθεί επίθεση ηλεκτρονικού «ψαρέματος», με τους περισσότερους να παραδέχονται ότι τελικά πάτησαν το link που συνοδεύει αυτά τα ύποπτα μηνύματα.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση που είχε κάνει στο Facebook, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τα αποτελέσματα των δράσεων της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για το 2024. Το 11188, το πενταψήφιο νούμερο της Δίωξης, είχε δεχθεί 89.343 κλήσεις, δηλαδή πάνω από 240 κλήσεις την ημέρα, αριθμός που αποτυπώνει με μελανά χρώματα τις απειλές που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο.

Αλλά και παγκοσμίως, η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ρόδινη κι ευθυγραμμίζεται με τη δική μας. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές αλλά κι εταιρείες που ασχολούνται με το διαδίκτυο, τρομάζουν. Το phishing (ηλεκτρονικό «ψάρεμα») ευθύνεται για -περίπου- το 16% όλων των παραβιάσεων δεδομένων και μάλιστα το 70% των phishing γίνεται μέσω συνδέσμων σε emails. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, πως μόνον το 2023 -μια χρονιά η οποία έχει μελετηθεί λεπτομερώς- καταγράφηκαν σχεδόν 9 εκατομμύρια σχετικές επιθέσεις, δυστυχώς, με ιδιαίτερη επιτυχία.

Σε τι ποσοστό; Οι ίδιες μελέτες, αλλά και εταιρικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι:

περίπου 10%–30% των χρηστών πατάνε phishing links

το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50%, όταν οι «επιθέσεις», δηλαδή το περιεχόμενο των κειμένων, είναι πιο πειστικές

ενώ με την τεχνητή νοημοσύνη στη «φαρέτρα» των απατεώνων, τα ποσοστά επιτυχίας μπορεί να φτάσουν στο 90%, όταν υπάρχουν στοχευμένα σενάρια με θύματα συνήθως χρήστες άνω των 60 ετών, οι οποίοι βλέπουν τελικά τις αποταμιεύσεις τους να κάνουν «φτερά» μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, την ίδια χρονιά, οι απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» από επιτήδειους που χάρη στο διαδίκτυο δρουν χωρίς περιορισμούς και σύνορα, υπολογίζεται ότι προκάλεσαν απώλειες ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια υπηρεσία του Αμερικανικού FBI, το IC3 (Κέντρο Παραπόνων Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), με πάνω από 300.000 καταγγελίες να έχουν υποβληθεί.

Ένα ποσό που εκτοξεύθηκε το 2025, σύμφωνα με τον ίδιο φορέα, στα 20,8 δισ. δολάρια, με πάνω από 1 εκατομμύριο καταγγελίες που έγιναν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν περιλαμβάνουν περιστατικά που δεν δηλώθηκαν ή που αφορούν σε καταγγελίες που έγιναν σε άλλες χώρες. Με λίγα λόγια, είναι η κορυφή του παγόβουνου.

Tα σενάρια που σκαρφίζονται συνήθως οι επιτήδειοι

Η έμπνευση των επιτήδειων, αστείρευτη. Σενάρια άλλοτε αληθοφανή κι άλλοτε πρωτόγνωρα, που όμως πατάνε πάντα σε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Τη βιασύνη, την ευκαιρία και τον φόβο. Έτσι:

Μια κληρονομιά από άγνωστο συγγενή

Ένα φυτικό σκεύασμα αδυνατίσματος ή ένα δώρο που σου υπόσχεται κάποιος διάσημος

Ένα τυχερό παιχνίδι που κέρδισες και πρέπει να παραλάβεις άμεσα

Ένας λογαριασμός σου στα social ή ένα e mail που κάποιος έχει χακάρει

Μια «επένδυση» που υπόσχεται εκατομμύρια αρκεί να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου

Μια ύποπτη συναλλαγή που πρέπει να ελέγξεις γρήγορα, από ένα -δήθεν- αξιόπιστο τραπεζικό ίδρυμα

Ένα δέμα-δώρο που έχει «κολλήσει» κάπου στη διαδρομή από το ταχυδρομείο στο σπίτι σου

Ένα πρόστιμο, μια επιστροφή φόρου, ένας ιός στον υπολογιστή σου, είναι τα πιο διαδεδομένα.

Όσο για το τι πρέπει να κάνει κάποιος για να προστατευθεί; Η απάντηση τελικά είναι μια. Μην πατάτε ποτέ τους συνδέσμους που συνοδεύουν αυτά τα μηνύματα, από αποστολείς που δεν γνωρίζετε. Αμέσως διαγραφή!