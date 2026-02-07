Το θέμα των smishing (SMS Phishing) επιθέσεων έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας στην Ελλάδα, καθώς οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αναμονή των καταναλωτών για δέματα από το εξωτερικό ή ηλεκτρονικές παραγγελίες. Το γεγονός ότι τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται συχνά κάτω από το ίδιο «νήμα» (thread) με τα αληθινά μηνύματα των εταιρειών, κάνει την παγίδα ακόμα πιο πειστική.

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί χρήστες στην Ελλάδα λαμβάνουν μηνύματα που υποτίθεται ότι προέρχονται από τα ΕΛΤΑ ή άλλες εταιρείες ταχυμεταφορών, ακόμα και από την... ΑΑΔΕ για επιστροφή φόρου.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι συνήθως επείγον: «Το δέμα σας κρατείται λόγω έλλειψης στοιχείων διεύθυνσης. Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα» ή πιεστικό όπως: «Σημαντική υπενθύμιση από την AADE».

Οι απάτες φτάνουν μέχρι την Τροχαία, προσπαθώντας να τρομάξουν τους αποδέκτες τους ότι δήθεν έχουν διαπράξει κάποια παράβαση και ότι αν δεν καταβάλουν χρήματα, θα έχουν συνέπειες. Η «φαντασία» των δραστών βέβαια συνεχώς διευρύνεται.

Μία τέτοια απόπειρα εξαπάτησης είναι και η παρακάτω, στην οποία οι επιτήδειοι προσπαθούν -με κακά ελληνικά είναι αλήθεια- να πείσουν το θύμα τους ότι έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας και καλείται να πληρώσει το αντίστοιχο πρόστιμο στους ίδιους.

Ελληνική Αστυνομία

Τα «σημάδια» που προδίδουν τους απατεώνες

Πριν πατήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο, ελέγξτε τα εξής:

Ο σύνδεσμος (Link): Οι επίσημες εταιρείες χρησιμοποιούν πάντα το δικό τους domain (π.χ. elta.gr). Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συντομευμένες διευθύνσεις (bit.ly, tinyurl) ή παραλλαγές που μοιάζουν με τις αληθινές (π.χ. https://www.google.com).

Η γλώσσα: Πολλά από αυτά τα μηνύματα είναι προϊόν αυτόματης μετάφρασης. Αναζητήστε συντακτικά λάθη ή ασυνήθιστες εκφράσεις (π.χ. «το πακέτο σας έχει σταματηθεί στο κέντρο διανομής μας»).

Το αίτημα για χρήματα: Καμία εταιρεία ταχυμεταφορών δεν ζητά πληρωμή μικροποσών (π.χ. 1,50€ ή 2€) μέσω SMS για να «ξεμπλοκάρει» ένα δέμα. Αυτό είναι το πρόσχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας.

Ο αποστολέας: Συχνά το μήνυμα έρχεται από νούμερο εξωτερικού (π.χ. με πρόθεμα +44 ή +33) ή από ένα όνομα που δεν αντιστοιχεί στην εταιρεία που υποτίθεται ότι στέλνει το δέμα.

Χρηστικές συμβουλές για την ασφάλειά σας

-Μην πατάτε ποτέ το link: Αν περιμένετε δέμα, μπείτε χειροκίνητα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και πληκτρολογήστε τον αριθμό αποστολής.

-Χρησιμοποιήστε τα επίσημα apps: Οι εφαρμογές των κούριερ στο κινητό σας είναι ο πιο ασφαλής τρόπος ενημέρωσης.

-Ενεργοποιήστε το Two-Factor Authentication (2FA): Σε τραπεζικές εφαρμογές και email, η επιβεβαίωση μέσω δεύτερου κωδικού είναι η τελευταία γραμμή άμυνας.

Τι να κάνετε αν πατήσατε τον σύνδεσμο;

Αν συνειδητοποιήσετε ότι πέσατε θύμα απάτης, κινηθείτε αστραπιαία:

Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας: Ζητήστε άμεση ακύρωση της κάρτας και έλεγχο για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

Αλλάξτε κωδικούς: Αν δώσατε κωδικούς πρόσβασης (e-banking ή email), αλλάξτε τους αμέσως από μια άλλη, ασφαλή συσκευή.

Καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Μπορείτε να ενημερώσετε τις αρχές τηλεφωνικά στο 11188 ή μέσω της πλατφόρμας της αστυνομίας.