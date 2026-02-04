Προσοχή με νέα απάτη για τα ΕΛΤΑ: Τι να κάνετε αν λάβετε αυτό το SMS

Σε έξαρση βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες νέα απάτη που εκμεταλλεύεται το όνομα των ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία), με επιτήδειους να στέλνουν παραπλανητικά SMS σε πολίτες, προσπαθώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Τα ύποπτα μηνύματα συνήθως ενημερώνουν τον παραλήπτη ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την παράδοση ενός δέματος ή ότι απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων ή πληρωμή μικρού ποσού. Περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο (link), ο οποίος οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μοιάζει με την επίσημη των ΕΛΤΑ.

Το μήνυμα γράψει αναλυτικά

«ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου

Προσπαθήσαμε να παραδώσουμε το πακέτο σας στις 3 Φεβρουαρίου 2026, αλλά η παράδοση απέτυχε, καθώς απαιτούνταν υπογραφή.

Για να εξασφαλίσετε επιτυχή παράδοση, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026:

Επαναπρογραμματίστε την παράδοση.

Κατευθύνετε το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ

Διαχειριστείτε την παράδοσή σας: (το παραπλανητικό λινκ)

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με "Ναι", κλείστε το μήνυμα και ανοίξτε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντιγράψτε το σύνδεσμο και επικολλήστε τον απευθείας στο Safari.

Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα».

Όπως είναι φανερό, το link δεν μοιάζει με τον επίσημο σύνδεσμο των ΕΛΤΑ και το μήνυμα έρχεται από ξένο αριθμό (+212), έτσι μπορείτε να αντιληφθείτε ότι πρόκειται για μήνυμα phishing.

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοιο SMS

Μην πατήσετε τον σύνδεσμο και μην ανοίξετε κανένα συνημμένο.

Μην καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή στοιχεία κάρτας.

Διαγράψτε άμεσα το μήνυμα.

Αν έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας και αλλάξτε τους κωδικούς σας.

Μπορείτε να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές ή στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ δεν ζητούν ποτέ μέσω SMS την καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν πάντα την αυθεντικότητα τέτοιων μηνυμάτων πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.