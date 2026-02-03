Προσοχή: Νέα απάτη με sms για παραβίαση του ορίου ταχύτητας - Δείτε το μήνυμα των επιτήδειων

Δεν έχουν τέλος οι απάτες με τηλεφωνικές κλήσεις και sms, με τους επιτήδειους να προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποσπάσουν χρήματα από τα υποψήφια θύματά τους.

Είναι συνήθης τακτική των δραστών να «υποδύονται» Αρχές, όπως την αστυνομία ή την ΑΑΔΕ, προσπαθώντας να τρομάξουν τους αποδέκτες τους ότι δήθεν έχουν διαπράξει κάποια παράβαση και ότι αν δεν καταβάλουν χρήματα, θα έχουν συνέπειες. Η «φαντασία» των δραστών βέβαια συνεχώς διευρύνεται.

Μία τέτοια απόπειρα εξαπάτησης είναι και η παρακάτω, στην οποία οι επιτήδειοι προσπαθούν -με κακά ελληνικά είναι αλήθεια- να πείσουν το θύμα τους ότι έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας και καλείται να πληρώσει το αντίστοιχο πρόστιμο... στους ίδιους.

Το fake μήνυμα της «της ΑΑΔΕ»

Το μήνυμα που στάλθηκε με sms σε ανυποψίαστους πολίτες και ήρθε στα χέρια του Flash.gr αναφέρει τα εξής:

«Προειδοποίηση όριο ταχύτητας, ειδοποίηση ποινικού τίμηματος: Η παραβίαση του όριου ταχύτητας δεν πρέπει να θεωρείται αμελειώδη!

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδικών διαδρομών και η συντονισμένη κυκλοφορία, έχετε υποβληθεί σε ποινική ποινή για ταχυτική παραβίαση σύμφωνα με το δίκαιο. Προκειμένου να αποφύγετε περισσότερες καθυστερήσεις, μπορείτε να πληρώσετε την ποινή το συντομότερο δυνατό με τα παρακάτω τρόπους, ώστε να αποφύγετε πρόσθετα επιτόκια ή αρνητική επίδραση στην προσωπική σας πιστοποιητική.

Τρόπος πληρωμής της ποινής: https://aademj.top/gr

Συναλλαγές απευθείας: Έγκαιρη πληρωμή μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας ποινικών τιμωριών μεταφορών, χρησιμοποιώντας Alipay, WeChat ή τραπεζική κάρτα.

Πληρωμή χωρίς χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής: Μπορείτε να πάτε στην πόρτα της ορισμένης τράπεζας ή της υπηρεσίας διαχείρισης κυκλοφορίας.

Προθεσμία καταβολής:

Παρακαλούμε υποβάλετε την πληρωμή μέσα σε X ημέρες από την έκδοση της ποινικής απόφασης. Παραβίαση της προθεσμίας θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο.

Ποσό της ποινής:

Σύμφωνα με την περιγραφή της παραβίασής σας, η ποινή είναι 6,99 ευρώ.

Φιλική προειδοποίηση:

Η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας είναι η ευθύνη κάθε οδηγού, καθώς η ταχύτητα πάνω από τα περιοριστικά όρια είναι και κίνδυνος, αλλά και απειλή για την ασφάλεια των άλλων.

Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, παρακαλούμε να περιορίσετε την ταχύτητά σας όπως ορίζεται από τα σήματα και να οδηγείτε με φροντίδα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας, ώστε μαζί να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο δρόμο».

To sms εστάλη από τον αριθμό +63 910 909 9511.