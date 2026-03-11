Προσοχή με νέα απάτη για τροχαίες παραβάσεις - Τι να κάνετε εάν λάβετε αυτό το SMS

Νέο τρόπο για να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους πολίτες σκαρφίζονται επιτήδειοι που στέλνουν απατηλά μηνύματα στα κινητά.

Αυτή τη φορά, δεκάδες πολίτες έλαβαν στα τηλέφωνά τους SMS από άγνωστο πάροχο προσποιούμενο ότι έχει αποσταλεί από την Τροχαία για παραβάσεις οι οποίες πρέπει να πληρωθούν το συντομότερο.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναγράφεται:

«Ειδοποίηση Τροχαίας Παράβασης

Το πρόστιμο τροχαίας που αφορά το όχημά σας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες.

Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων ή πιθανής δικαστικής διαδικασίας, παρακαλούμε τακτοποιήστε την πληρωμή το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και να ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με "Ναι", μπορείτε να τον αντιγράψετε και να τον επικολλήσετε στον φυλλομετρητή σας (π.χ. Safari ή Chrome)».

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοιο SMS

Υπενθυμίζεται ότι, οι Αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους μηνύματα και να ακολουθούν τις οδηγίες προκειμένου να μην πέσουν θύματα απάτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται:

Μην πατήσετε τον σύνδεσμο και μην ανοίξετε κανένα συνημμένο.

Μην καταχωρίσετε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή στοιχεία κάρτας.

Διαγράψτε άμεσα το μήνυμα.

Αν έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο ή δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας και αλλάξτε τους κωδικούς σας.

Μπορείτε να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές ή στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τροχαία δεν ζητά ποτέ μέσω SMS την καταχώριση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Οι πολίτες καλούνται να να ελέγχουν πάντα την αυθεντικότητα τέτοιων μηνυμάτων πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.