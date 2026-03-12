SMS για πρόστιμο τροχαίας: Η απάτη συνεχίζεται – Τα στέλνουν πλέον από άλλους αριθμούς

Δεν το βάζουν κάτω οι απατεώνες που εξακολουθούν μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων για δήθεν πρόστιμα από την Τροχαία να τρομάξουν τους παραλήπτες, εξαναγκάζοντάς τους να πληρώσουν χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή τη φορά «χτυπούν» μέσω διαφορετικών αριθμών τηλεφώνων και διαφορετικών κωδικών χωρών.

Όπως σάς έχει ενημερώσει ήδη ο FLASH, η ΕΛΑΣ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους αποδέκτες των εν λόγω μηνυμάτων να τα αγνοούν, ώστε να μην πέσουν θύματα απάτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε ενημέρωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει για τα ψεύτικα αυτά sms:

«Με αφορμή περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) σε πολίτες, τα οποία εμφανίζονται ως δήθεν «ειδοποίηση τροχαίας παράβασης» και περιέχουν σύνδεσμο για πληρωμή προστίμου, επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των πολιτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες:

Να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

Να μην απαντούν στα εν λόγω μηνύματα.

Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη επιλέξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με το τραπεζικό του ίδρυμα».

Τι αναφέρει το ψεύτικο sms

Ακολουθεί το μήνυμα των επιτήδειων που έλαβαν αρκετοί πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα.

«Ειδοποίηση Τροχαίας Παράβασης

Το πρόστιμο τροχαίας που αφορά το όχημά σας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες.

Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων ή πιθανής δικαστικής διαδικασίας, παρακαλούμε τακτοποιήστε την πληρωμή το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες και να ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με "Ναι", μπορείτε να τον αντιγράψετε και να τον επικολλήσετε στον φυλλομετρητή σας (π.χ. Safari ή Chrome)».