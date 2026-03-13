Μετά την Τροχαία ο ΕΦΚΑ: Νέα απάτη με fake SMS για «εκκρεμή» πληρωμή

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) στα κινητά ανυποψίαστων πολιτών τα οποία προέρχονται από άγνωστους αριθμούς οι οποίοι συνήθως φέρουν κωδικούς ξένων χωρών.

Μετά την μαζική αποστολή μηνυμάτων για τροχαίες παραβάσεις, αυτή τη φορά αρκετοί έλαβαν στα κινητά τους ειδοποιήσεις που αφορούν πληρωμές προς τον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, το κείμενο του μηνύματος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ειδοποίηση Πληρωμής e-ΕΦΚA



Η πληρωμή της κοινωνικής ασφάλισης σας παραμένει εκκρεμής. Τακτοποιήστε την άμεσα για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις ή περιορισμούς στα ασφαλιστικά σας δικαιώματα.



Πληροφορίες & πληρωμή: αναγράφετε ο απατηλός σύνδεσμός



Σημείωση: Αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει απαντήστε με "Ναι", κλείστε και ανοίξτε ξανά το μήνυμα».

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω μηνύματα είναι προϊόν ηλεκτρονικής απάτης και συνήθως περιέχουν έναν σύνδεσμο που προτρέπει τον παραλήπτη να πατήσει για να δει δήθεν οφειλές ή για να προχωρήσει σε άμεση πληρωμή.

Όπως έχει προηγουμένως αναφέρει η αστυνομία σε μήνυμά της, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιέχονται σε τέτοιου είδους μηνύματα, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε ψεύτικες ιστοσελίδες με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι οι επίσημες ενημερώσεις για οφειλές ή πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο μέσω των επίσημων καναλιών του ΕΦΚΑ και των προσωπικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στις αρμόδιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που πολίτης λάβει παρόμοιο μήνυμα, συνιστάται να το αγνοήσει και να μην προχωρήσει σε καμία ενέργεια, ενώ μπορεί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό.

