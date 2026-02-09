Η Νέα Αττική Οδός προειδοποιεί για απάτη: «Δεν θα σας στείλουμε ποτέ γραπτό μήνυμα»

Ακόμη μία απάτη με SMS ήρθε να προστεθεί στις ήδη πολλές που «ψαρεύουν» αδαείς πολίτες με σκοπό την εξαπάτησή τους. Πρόκειται για παραπλανητικό γραπτό μήνυμα SMS, που δήθεν αφορά στην Αττική Οδό.

Προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες, η Νέα Αττική Οδός εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στην οποία τονίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να στείλει γραπτό μήνυμα στους συνδρομητές του e-PASS.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αττικής Οδού: «H Νέα Αττική Οδός θα ήθελε να ενημερώσει τους συνδρομητές e-PASS ότι δε θα λάβουν ΠΟΤΕ γραπτό μήνυμα SMS από την εταιρεία σχετικό με όποια εκκρεμότητα ή οφειλή που να αφορά στους λογαριασμούς e-PASS.



Αν λάβετε παραπλανητικό SMS τέτοιου τύπου, αγνοήστε το, ΜΗΝ κλικάρετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο και προχωρήστε σε διαγραφή του.



Πρόκειται για προσπάθεια ψηφιακής απάτης μέσω αποστολής μαζικών παραπλανητικών SMS.



Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αττική Οδός δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο τους μυστικούς προσωπικούς κωδικούς σας για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.



Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί πρώτιστη μέριμνά μας».