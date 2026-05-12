Νέα απάτη με SMS: «Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο» - Ο ΟΑΣΑ προειδοποιεί

Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει ο ΟΑΣΑ, μετά τον εντοπισμό παραπλανητικών μηνυμάτων SMS που χρησιμοποιούν το όνομα του Οργανισμού, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία από ανυποψίαστους επιβάτες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μηνύματα αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, μη ορθή έξοδο από πύλες ή προβλήματα με κάρτες μετακίνησης, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν συνδέσμους που οδηγούν σε μη επίσημες ιστοσελίδες για την καταβολή χρημάτων.

Τι αναφέρει ο ΟΑΣΑ για τα ύποπτα SMS

Ο ΟΑΣΑ ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον Οργανισμό και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες ή διαδικασίες.

Παράλληλα, τονίζει ότι ουδέποτε ζητά μέσω SMS ή άλλων ανεπίσημων καναλιών την καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, κωδικών πρόσβασης ή στοιχείων τραπεζικών καρτών.

«Τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες, διαδικασίες ή συναλλαγές του Οργανισμού», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Ο Οργανισμός καλεί το επιβατικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ακολουθεί τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα ύποπτα μηνύματα.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

να μην πατούν τους συνδέσμους των SMS,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

και να διαγράφουν άμεσα τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Ο ΟΑΣΑ υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση των πολιτών για υπηρεσίες και συναλλαγές γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την απάτη

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί την υπόθεση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις Αρχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο περιστατικό ψηφιακής απάτης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί σημαντικά οι απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης μέσω SMS και email, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν ονόματα οργανισμών, τραπεζών ή δημόσιων φορέων ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.