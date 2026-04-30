ΔΥΠΑ: Καταδίκη για την επίθεση σε βάρος εργαζόμενης στην Βέροια, κατατέθηκε μήνυση

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στο ΚΠΑ2 Βέροιας, όταν δύο πολίτες προσήλθαν στην υπηρεσία και προέβησαν σε βίαιες ενέργειες εντός του χώρου, προκαλώντας φθορές σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ασκώντας σωματική πίεση σε υπαλλήλους.



Η διοίκηση της ΔΥΠΑ καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό επίθεσης σε βάρος εργαζόμενης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της στο ΚΠΑ2 Βέροιας. Σε ανακοίνωσή της, τονίζει ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την εργαζόμενη που δέχθηκε την επίθεση, καθώς και με την προϊσταμένη του ΚΠΑ2 Βέροιας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης καταγραφή των γεγονότων και η απαραίτητη υποστήριξη προς το προσωπικό.



Παράλληλα, υπήρξε άμεση επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Βέροιας, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων και των πολιτών που εξυπηρετούνται καθημερινά από την υπηρεσία.



Επιπλέον, η διοίκηση προχώρησε στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά των δραστών για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.



«Η ασφάλεια των εργαζόμενων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Κάθε μορφή βίας, απειλής ή εκφοβισμού σε βάρος εργαζόμενων που ασκούν τα καθήκοντά τους είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του προσωπικού της, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού», καταλήγει η ανακοίνωση.