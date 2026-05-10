IRNA: Το Ιράν έστειλε στο Πακιστάν την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση

Η Τεχεράνη έστειλε μέσω Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Al Jazeera, το οποίο επικαλείται την ιρανική κρατική υπηρεσία ειδήσεων IRNA, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός διαμεσολαβητής στις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και παρασκηνιακής διπλωματικής κινητικότητας για την αποφυγή νέας κλιμάκωσης. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επιχείρησε να δώσει πολιτικό στίγμα στη στάση της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις δεν συνιστά υποχώρηση ή αποδοχή αμερικανικών όρων. Σε τοποθέτησή του σε σύσκεψη για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο, τόνισε ότι στόχος του Ιράν είναι «η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού και η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων με ισχύ».

Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει την προσπάθεια της ιρανικής ηγεσίας να εμφανιστεί ανοιχτή στη διπλωματία, χωρίς όμως να δώσει την εντύπωση ότι προσέρχεται στις συνομιλίες από θέση αδυναμίας. Η γραμμή της Τεχεράνης παραμένει ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να συνεχιστεί μόνο εφόσον δεν εκλαμβάνεται ως διαδικασία επιβολής ή «παράδοσης».

«Εμφανίστηκε» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Παράλληλα, το ιρανικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι ο στρατιωτικός διοικητής Αλί Αμπντουλαχί επισκέφθηκε τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χαμενεΐ συνεχάρη τις ένοπλες δυνάμεις και μίλησε για «νέα μέτρα» και για έναν «δρόμο συνέχισης των ενεργειών και ισχυρής αντιμετώπισης των εχθρών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε και οι τοποθετήσεις του μεταδίδονται κυρίως μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης. Η εικόνα που επιχειρεί να περάσει η ιρανική πλευρά είναι διπλή: από τη μία πως είναι ανοιχτή σε διαμεσολαβημένες συνομιλίες, από την άλλη ότι διατηρεί τη σκληρή στάση σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο.

Το αν η αποστολή της ιρανικής απάντησης μέσω Πακιστάν θα οδηγήσει πράγματι σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων παραμένει ασαφές. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ενδείξεις δείχνουν ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, ακόμη κι αν οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εκπέμπουν πολύ διαφορετικά πολιτικά μηνύματα για τους όρους και τα όρια μιας πιθανής συμφωνίας.