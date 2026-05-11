Παγκόσμιο Κύπελλο: Το εξωφρενικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών

Η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και η προσμονή αλλά και η ανησυχία για όσα θα ζήσουμε από τις 11 Ιουνίου μεγαλώνει συνεχώς, με τα ζητήματα που απασχολούν να πληθαίνουν συνεχώς.

Πρώτα το σίριαλ της συμμετοχής ή μη του Ιράν που ήταν θέμα συζήτησης για αρκετό καιρό φαίνεται να λύθηκε, ενώ ένα μεγάλο ζήτημα που προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις προς την UEFA είναι και οι τιμές των εισιτηρίων. Πέρα από τα εισιτήρια για τον απλό κόσμο που έχουν βγει προς πώληση από διάφορες πλατφόρμες, πλέον μεγάλη κουβέντα σηκώνουν και οι ειδικές κατηγορίες που αφορούν φίλους και συγγενείς των πρωταγωνιστών, δηλαδή των παικτών, τα οποία θα προμηθεύονται από τις ομοσπονδίες τους.

Όπως ανέφερε μέλος εθνικής ομοσπονδίας το μέσο κόστος για ένα εισιτήριο που θα πρέπει να πληρώσει κάποιο οικογενειακό μέλος ενός ποδοσφαιριστή θα κειμένεται περίπου στα 3.000 ευρώ (2.450 ευρώ), απόφαση που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Η «εξήγηση» της FIFA

Η τεράστια αύξηση στις τιμές είναι αποτέλεσμα του λεγόμενου «μοντέλο δυναμικής τιμολόγησης» (dynamic pricing) που εφαρμόζει η FIFA και υπήρχε ένα παράθυρο έξι εβδομάδων μετά την κλήρωση του Δεκεμβρίου για αγορά εισιτηρίων σε σταθερές τιμές, οποιοδήποτε αίτημα προέκυψε μετά την διορία αυτή πληρώθηκε σε υψηλό κόστος. Μάλιστα υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι οι μικρότερες χώρες με χαμηλούς προϋπολογισμούς θα πληγούν περισσότερο, καθώς ομοσπονδίες όπως η αγγλική (FA) πρόλαβαν να αγοράσουν τα εισιτήριά τους τον Δεκέμβριο σε χαμηλότερες τιμές.

Όπως δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο σε συνέδριο που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες, μεταξύ άλλων τόνισε πως οι όροι ήταν ξεκάθαροι εξαρχής και ότι οι τιμές είναι ανάλογες με άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα στην αγορά των ΗΠΑ: «Αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό προς πώληση στη δευτερογενή αγορά για δύο εκατομμύρια δολάρια, πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα δύο εκατομμύρια δολάρια» είπε αρχικά ο Ιταλοελβετός παράγοντας της FIFA και συνέχισε τονίζοντας: «Και δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια! Και αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για δύο εκατομμύρια δολάρια, θα του φέρω προσωπικά ένα χοτ ντογκ και μια Coca-Cola για να βεβαιωθώ ότι θα περάσουν υπέροχα».

Για να καταλάβει κανείς την διαφορά, αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με τους συνδέσμους φιλάθλων τα ακριβότερα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ κόστιζαν περίπου 1.600 δολάρια (1.360 ευρώ, ενώ αυτά για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόστιζαν περίπου 11.000 δολάρια (9.350 ευρώ). Μιλάμε για μεγάλη αύξηση, που κατά τον Ινφαντίνο είναι δικαιολογημένη καθώς τόνισε πως το 25% των εισιτηρίων της φάσης των ομίλων κοστίζει λιγότερο από 300 δολάρια, ενώ επανέλαβε ότι η FIFA έχει λάβει περισσότερες από 500 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια, σε σύγκριση με 50 εκατομμύρια για τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μαζί.

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη την αγορά. Δραστηριοποιούμαστε στη χώρα με την πιο ανεπτυγμένη αγορά ψυχαγωγίας στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε τιμές αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπεται επίσης η μεταπώληση εισιτηρίων. Έτσι, αν πουλούσατε εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτά τα εισιτήρια θα μεταπωλούνταν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Και στην πραγματικότητα, ακόμη και αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι τιμές μας είναι υψηλές, αυτά τα εισιτήρια καταλήγουν στην αγορά μεταπώλησης σε ακόμη υψηλότερη τιμή, υπερδιπλάσια».

