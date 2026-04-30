Μουντιάλ 2026: Οι ευκατάστατοι οπαδοί θα μπορούν να δουν αγώνα από καναπέδες... εντός γηπέδου

Για πολλούς αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο ακριβό για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των εισιτηρίων, η FIFA θέλει να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία της διοργάνωσης στους ευκατάστατους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα η FIFA προχωράει σε μια άκρως πρωτοποριακή κίνηση, καθώς θα διαθέσει 12 αποκλειστικές θέσεις καναπέδων στο ματς της Αγγλίας με τον Παναμά στο MetLife Stadium, γνωστό και ως New York New Jersey Stadium χωρητικότητας 82.500 θέσεων. Οι οπαδοί λοιπόν με τις... γεμάτες τσέπες, θα βιώσουν την πλήρη εμπειρία ενός αγώνα από κοντά, θα μπορούν να δουν ένα σκληρό μαρκάρισμα, ακόμα και να ακούνε τις συνομιλίες ή τις βρισιές των ποδοσφαιριστών βρισκόμενοι λίγα μέτρα μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.

Τα πολυτελή καθίσματα θα παραχωρηθούν από την εταιρία On Location, η οποία συνεργάζεται για τέτοια θέματα με την FIFA και θα είναι διαθέσιμα και για τους οκτώ αγώνες στο γήπεδο, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Ο πρόεδρος της εταιρίας, Πολ Κέιν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο όπου μπορείς κυριολεκτικά να κάθεσαι στο γήπεδο. Θα πληρώσετε κάτι παραπάνω σε σύγκριση με το να κάθεστε ψηλότερα, αλλά η δουλειά μας είναι να φέρνουμε τους οπαδούς πιο κοντά από ποτέ στους αγώνες που αγαπούν».

Οι τιμές των συγκεκριμένων θέσεων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα, όμως θα αποτελούν μέρος του εξαιρετικά αποκλειστικού πακέτου «Pitchside Lounge» της FIFA και μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο επικοινωνώντας απευθείας με την εταιρεία. Επίσης οι οπαδοί που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια για τον τελικό θα έχουν την ευκαιρία να συναναστραφούν με ποδοσφαιριστές αλλά και με αξιωματούχους της ομοσπονδίας.