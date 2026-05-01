FIFA: Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας αρνήθηκε χειραψία με τον Ισραηλινό και αποχώρησε

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός έντονου περιστατικού με πολιτικές προεκτάσεις, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ινφαντίνο κάλεσε τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, να ανταλλάξει χειραψία με τον επικεφαλής της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε μια κίνηση που, όπως ειπώθηκε, θα συμβόλιζε την ειρήνη και την ενότητα μέσω του αθλητισμού.



Ωστόσο, η αντίδραση του Ρατζούμπ ήταν άμεση και κατηγορηματική. Ο Παλαιστίνιος παράγοντας αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συμβολική αυτή κίνηση και αποχώρησε από τη σκηνή, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία του.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني 🇵🇸 جبريل الرجوب أن يصافح رئيس الأتحاد الإسرائيلي 🇮🇱 لكرة القدم لتعزيز السلام والوحدة،



رفض الفلسطيني بشكل قاطع وغادر المسرح 👋🏼 pic.twitter.com/IX5kioWGiy — Hayder (@hay23DS) April 30, 2026

Η κίνηση του Ινφαντίνο είχε στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμφιλίωσης, ωστόσο η εξέλιξη της στιγμής κατέδειξε πως σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμβολισμοί δεν επαρκούν για να γεφυρώσουν μακροχρόνιες συγκρούσεις.