To Fox Sports «χρυσώνει» φίλαθλο για να δει όλα τα ματς του Μουντιάλ: Το απίστευτο ποσό που δίνει

Το αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox Sports προσφέρει σε έναν τυχερό την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για 50.000 δολάρια. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής που θα διεξαχθεί μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας, το πρώτο με 48 ομάδες και 104 αγώνες.

Ο τυχερός που θα επιλεγεί καλείται να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες σε ένα ειδικό κουβούκλιο στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης καθώς και να δημοσιεύει υλικό στα social media.

Η πρωτότυπη ιδέα έγινε σε συνεργασία με το γραφείο εύρεσης εργασίας Indeed, μέσω της οποίας θα κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι. Ο τυχερός νικητής θα ανακοινωθεί στις 6 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του μεγάλου ντέρμπι του μπέιζμπολ μεταξύ Μπόστον Ρεντ Σοξ και Νιού Γιόρκ Γιάνκις.

Οι δύο εταιρείες σε κοινό δελτίο που εξέδωσαν ανέφεραν: «Θα είναι η καλύτερη καλοκαιρινή δουλειά της αγοράς, αλλά μόνο για έναν τρελό φίλαθλο που είναι έτοιμος για αυτή τη μοναδική αποστολή».