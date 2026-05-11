Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision έχει... ποδοσφαιρικό παρελθόν

Η Αντιγόνη Μπάξτον, όπως είναι το πλήρες όνομά της, ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, καθώς είναι και 12ο φαβορί για τη κατάκτησή της με το τραγούδι « Jalla»

Η Αγγλίδα με ελληνοκυπριακή καταγογή μάλιστα, έχει συνδυαστεί και με ένα ποδοσφαιρικό παρελθόν αφού μία προσωπική της σχέση ήταν με τον ημιεπαγγελματία ποδοσφαιριστή, Τζακ Φόουλερ.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ η Αντιγόνη ήταν πρώην διαγωνιζόμενη του Love Island στη Βρετανία και διατηρούσε κάποια σχέση με τον Τζακ πριν μπει εκείνη στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, η μεταξύ τους σχέση δεν κράτησε πολύ αφού εκείνη ήθελε να αφοσιωθεί στη μουσική.