Νεϊμάρ: Σενάριο επιστροφής του στην εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

ΟΝεϊμάρ δεν είχε πείσει τον προπονητή της Βραζιλίας, Κάρλο Ανσελότι για να τον πάρει μαζί του σε ένα τελευταίο Μουντιάλ. Ωστόσο, τα γεγονότα άλλαξαν σήμερα, καθώς ο Ιταλός τεχνικός πρόσθεσε το όνομα του 35χρονου μάγου στην λίστα με τους 55 Βραζιλιάνους που είναι πιθανό να εκπροσωπήσουν την χώρα τους στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο «πρίγκιπας» έχει να αγωνιστεί με την εθνική του από το 2023, όταν τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη. Έπειτα, ακόμα περισσότεροι τραυματισμοί των ταλαιπωρούσαν και δεν τον άφηναν να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο στην πατρίδα του.

Φέτος ο Νεϊμάρ διανύει μία ικανοποιητική σεζόν με την Σάντος, αφού σε 12 συμμετοχές μετράει 5 γκολ και 3 ασίστ, ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει να μείνει εκτός αποστολής σε πολλούς αγώνες για να αποφύγει να τραυματιστεί πριν το καλοκαιρινό διεθνές τουρνουά στην Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό.

Στην Βραζιλία οι απόψεις διίστανται για το αν πρέπει να αγωνιστεί ο 35χρονος σταρ με την φανέλα της εθνικής του, Οι πιο «ρομαντικοί» χαίρονται μόνο στην ιδέα να τον ξαναδούν στα χρώματα της πατρίδας του, ενώ οι πιο σκεπτικοί, ανησυχούν για την συμπεριφορά του και τις τωρινές του συνήθειες στην Σάντος.

Η επίσημη ανακοίνωση της τελικής ομάδας από τον Ανσελότι, θα γίνει την Δευτέρα, με τους Εστεβάο και Νεϊμάρ να είναι τα πιο αγαπητά πρόσωπα των ποδοσφαιρικών φίλων και να βρίσκονται στην λίστα. Παράλληλα, ο Μιλιτάο και ο Ροντρίγκο δεν υπολογίζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τον Ιταλό τεχνικό.