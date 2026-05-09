Παγκόσμιο Κύπελλο: Το ιδιαίτερο σήμα για τους πρωτάρηδες της διοργάνωσης

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής του Καναδά και του Μεξικό έχει ήδη δημιουργήσει προσμονή στο φίλαθλο κοινό.

Οι μέρες πλησιάζουν και ο κόσμος περιμένει πως και πως το πρώτο σφύριγμα στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση. Αναμένεται να είναι ένα Μουντιάλ με πολλές ιδιαιτερότητες και εκπλήξεις, με μια από αυτές να αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα κάνουν την παρθενική τους συμμετοχή. Συγκεκριμένα η FIFA αποφάσισε να «μαρκάρει» τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται για πρώτη φορά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα ιδιαίτερο σήμα στις φανέλες τους.

Επομένως ποδοσφαιριστές όπως ο Λαμίν Γιαμάλ θα έχουν μια ωραία πινελιά ψηλά στο κέντρο της φανέλας τους, που θα αντικατοπτρίζει την νέα γενιά ποδοσφαιριστών που θα ντεμπουτάρουν σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση.