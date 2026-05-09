Αυτό είναι το βίντεο του αδερφού του Γιαμάλ που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, όχι μόνο για τις εμφανίσεις του με τη Μπαρτσελόνα, αλλά και για στιγμές της προσωπικής του ζωής που γίνονται viral στα social media.

Αυτή τη φορά, τα βλέμματα έκλεψε ο μικρός αδελφός του, Κέινε, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να κάθεται πίσω από το τιμόνι της παιδικής έκδοσης της Μερσεντές. Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο του Instagram και του TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Στο βίντεο, ο μικρός δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή με αυτοπεποίθηση, σαν έμπειρος οδηγός, ενώ οι χρήστες των social media σχολίασαν με ενθουσιασμό τη στενή σχέση των δύο αδελφών.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δημοσιεύει συχνά στιγμές με τον αδελφό του στους προσωπικούς του λογαριασμούς, με βίντεο όπου χορεύουν και διασκεδάζουν μαζί να συγκεντρώνουν κάθε φορά τεράστια απήχηση.

Ο μικρός Κέινε είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός και μετά την κατάκτηση του UEFA Euro 2024 από την εθνική Ισπανίας, όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά τον τελικό μαζί με την οικογένειά του για να πανηγυρίσει με τον αδελφό του, φορώντας φανέλα της εθνικής ομάδας με το όνομα του αδερφού του.

Παράλληλα, είχε ξεχωρίσει και στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κόπα Ντελ Ρέι, όταν εμφανίστηκε μιμούμενος το χαρακτηριστικό στυλ τον σταρ της Μπαρτσελόνα, φορώντας ακόμη και τα γνωστά γυαλιά ηλίου του.

Η ιδιαίτερα στενή σχέση των δύο αδελφών έχει κερδίσει το κοινό, με κάθε κοινή τους εμφάνιση να γίνεται αμέσως viral και να συγκεντρώνει θετικά σχόλια από φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.