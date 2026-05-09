Υποδοχή ηρώων για τη Βαλένθια στην Ισπανία μετά το break απέναντι στον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια επέστρεψε στην Ισπανία μέσα σε αποθέωση, μετά το τεράστιο «διπλό» απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έφερε τη σειρά των playoffs στο 2-2και την έστειλε σε πέμπτο παιχνίδι. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 89-86 στο κατάμεστο «T-Center», δείχνοντας για ακόμη μία φορά χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.



Η επιτυχία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους της Βαλένθια. Κατά την επιστροφή της αποστολής στην Ισπανία. Εκατοντάδες οπαδοί περίμεναν τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στο αεροδρόμιο, αποθεώνοντάς τους για την εμφάνιση και το πάθος που έδειξαν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η φετινή πορεία της Βαλένθια έχει κερδίσει τον σεβασμό όλης της Ευρώπης και ο κόσμος της δείχνει να πιστεύει όσο ποτέ στην ομάδα.

