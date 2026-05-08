Παναθηναϊκός - Βαλένθια 86-89: Έβγαλε τα... μάτια του κι όλα από την αρχή

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 86-89 από την Βαλένθια στο Game 4 των Playoffs της EuroLeague και «πέταξε» μεγάλη ευκαρία να τελειώσει τη σειρά. Πλέον οι δυο ομάδες οδηγούνται σε 5ο παιχνίδι στην Ισπανία.

Οι πράσινοι δεν τα κατάφεραν πάρα την φοβερή εμφάνιση των Τζέντι Οσμάν και Κέντρικ Ναν, με 26 πόντους και 19 αντίστοιχα.

Για τη Βαλένθια, κορυφαίος ήταν ο φοβερός και τρομερός Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 29 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Επόμενη αναμέτρηση, την Τετάρτη (13/5, 22:00) θα γίνει το Game 5 στην Roig Arena.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αρκετά «μουδιασμένος» στην αναμέτρηση, άφησε τον Μοντέρο να κάνει ότι θέλει και έμεινε πίσω στο σκορ. Η έλευση του Σορτσ αρχικά και στην συνέχεια του Τολιόπουλο έδωσε λύσεις στην επίθεση αλλά το πρόβλημα στην άμυνα δεν αντιμετωπίστηκε. Έτσι οι «νυχτερίδες» προηγήθηκαν με 15-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα δεν άλλαξε, αλλά η Βαλένθια ήταν αρκετά άστοχη. Ο Ερνανγκόμεθ συμπλήρωσε γρήγορα 4 φάουλ και ο Τσέντι Όσμαν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και «γύρισε τον διακόπτη. Με προσωπικές ενέργειες μείωσε τη διαφορά (37-44).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε τελείως διαφορετικά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε ενέργεια, έπαιξε άμυνα και «εγκλώβισε» την Βαλένθια. Στο «κόλπο» μπήκε και ο Κέντρικ Ναν που για μεγάλο διάστημα είχε σιγήσει. Η αναμέτρηση έγινε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκοράρισμα αλλά τελικά η Βαλένθιαπροηγήθηκε με 56-60

Στο τέλος οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι αλλά η Βαλένθια με μεγάλα σουτ των Τόμσον και Πραντίγια πήρε μια διαφορά «ασφαλείας» σε συνδιασμό με την αστοχία των γηπεδούχων. Έτσι, ο Μαρτίνεθ και οι παίκτες του ισοφάρισαν τη σειρά και όλα θα κριθούν στην Roig Arena για το τελευταίο εισιτήριο του Final Four.

Τελικό σκορ: 86-89



Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

Παναθηναϊκός, (Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 12 (4/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (2 ριμπάουντ), Γκραντ 4 (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 19 (5/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 8 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου

Βαλένθια, (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (0/3 δίποντα,1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τέιλορ 11 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ρίβερς 7 (1/4 τρίποντα), Πραντίγια 10 (2/4 τρίποντα), Ντε Λαρέα 1 (2 ασίστ, 3 λάθη), Κι 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 29 (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)