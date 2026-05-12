Κέρκυρα: Νεκρός 56χρονος μια μέρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ένας 56χρονος μέσα στο σπίτι του στα Κανάλια Κανάλια, στην Κέρκυρα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kerkyrasimera, όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία, καθώς εκτιμάται ότι ο άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κυνηγετικό όπλο.

Ο 56χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος μόλις μία ημέρα πριν, με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στον ανακριτή. Κατηγορούνταν σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση που σχετίζεται με παραβίαση της νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κάτω των 15 ετών.