Θλίψη στην Κορινθία: Νεκροί βρέθηκαν 82χρονος και 69χρονος

Δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο σε λίγες ώρες στην Κορινθία σκορπίζοντας θλίψη στην κοινωνία.

Το πρωί της Δευτέρας, ένας 69χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο Μπολάτι, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα. Το συμβάν σόκαρε την τοπική κοινωνία, ενώ άμεσα ενημερώθηκαν και οι αρχές.

Λίγο αργότερα, γράφτηκε και δεύτερη τραγωδία, καθώς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 82χρονος που αγνοούνταν από την Κυριακή 11 Μαΐου στην Κλένια. Κάτοικος της περιοχής εντόπισε τον ηλικιωμένο κοντά στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της 1ης ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Κορίνθου, της αστυνομίας, εθελοντών και κατοίκων.