Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του 62χρονος με προβλήματα όρασης

Βαρύ πένθος επικρατεί στην τοπική κοινότητα της Λάρδου, στη Ρόδο, μετά τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι του. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο γνωστό στην περιοχή.



Ο 62χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου, από τη σύζυγό του, πεσμένος στην αυλή του σπιτιού του και με τραύματα στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα όρασης και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στο σημείο όπου βρέθηκε, αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα rodiaki.gr.



Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.



Μέχρι στιγμής, πάντως, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.