Ρόδος: Προσπάθησε να ρίξει στον γκρεμό το αυτοκίνητο με την εν διαστάσει σύζυγο και το παιδί του

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στη Ρόδο. Όλα ξεκίνησαν, όπως γράφει η Δημοκρατική, όταν η μητέρα ενός 3χρονου, που βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της και έχει την επιμέλεια του παιδιού, μετέβη με το αυτοκίνητό της στο σπίτι της μητέρας του 45χρονου, προκειμένου να παραλάβει τον γιο τους.



Στο αυτοκίνητο ζήτησε να επιβιβαστεί και ο άνδρας προκειμένου η γυναίκα να τον μεταφέρει στον χώρο στάθμευσης πλησίον του αρχαίου σταδίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μοντε Σμιθ.



Ενώ το όχημα κινείτο σε κεντρική οδό της περιοχής, με κατεύθυνση προς την πόλη της Ρόδου και είχε πλησιάσει στο ύψος ενός κυκλικού κόμβου, ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η ίδια η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά όπου ανοίγεται ο γκρεμός, με σκοπό να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 45χρονος, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, «καβάλησε» το κάθισμα του οδηγού και την ίδια και επιχείρησε να φτάσει με το πόδι του τα πετάλια, προκειμένου, όπως διατείνεται η μητέρα του παιδιού, να πατήσει το γκάζι και να ολοκληρώσει την εκτροπή στον γκρεμό. Ωστόσο, επειδή το όχημα διαθέτει σύστημα start – stop, ο κινητήρας έσβησε αυτόματα τη στιγμή που εκείνος πάτησε τα πετάλια.

Στη συνέχεια, ο 45χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα στην οικία της μητέρας του και επιβιβάστηκε σε δικό του αυτοκίνητο. Λίγη ώρα αργότερα, κινούμενος στον ίδιο δρόμο όπου είχε εκτυλιχθεί το πρώτο περιστατικό, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όχημα στη χαράδρα. Κατά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα.

Η μαρτυρία της οδηγού του τρίτου οχήματος

Στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκε και η οδηγός του τρίτου οχήματος, με το οποίο είχε συγκρουστεί το αυτοκίνητο της μητέρας. Η εν λόγω οδηγός ανέφερε ότι κινείτο στον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση προς το Νοσοκομείο της Ρόδου, όταν, από το αντίθετο ρεύμα, αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να εκτελεί απότομους και αδικαιολόγητους ελιγμούς. Όπως φέρεται να κατέθεσε, προσπάθησε να το αποφύγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να έρθουν σε επαφή.

Η συγκεκριμένη κατάθεση θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικής σημασίας καθώς επιβεβαιώνει την ύπαρξη απότομων και βίαιων ελιγμών μέσα στο όχημα την κρίσιμη στιγμή.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης οδήγησης, της παράβασης της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο ίδιος, μετά τη δική του εκτροπή στον γκρεμό, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, με την υπόθεση να βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και να αναμένεται να εξεταστεί στη συνέχεια από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

