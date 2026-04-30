Ρόδος: Δύο αδελφές από τη Βρετανία καταγγέλλουν ότι δύο ομοεθνείς τους τις μέθυσαν και τις βίασαν

Έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στη Ρόδο μετά από καταγγελία δύο αδελφών βρετανικής καταγωγής, ότι έπεσαν θύματα βιασμού από δύο ομοεθνείς τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί. Η κατάθεση των δύο νεαρών γυναικών στις Αρχές, οδήγησε άμεσα στη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που δημοσιεύει η Δημοκρατική της Ρόδου, οι κοπέλες βρέθηκαν τη νύχτα της 27ης Απριλίου σε νυχτερινό κατάστημα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Εκεί ήρθαν σε επαφή με δύο άνδρες, οι οποίοι φέρεται να τους συστήθηκαν με τα ονόματα Jamie και Ronnie. Η συνομιλία εξελίχθηκε σε φιλική παρέα και ακολούθησε κατανάλωση αλκοόλ μέσα στο κατάστημα.

Λίγη ώρα αργότερα, πήγαν σε ξενοδοχείο. Εκεί οι τέσσερις φέρεται να χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια, ένα για κάθε ζευγάρι. Στους χώρους αυτούς, όπως υποστηρίζουν οι δύο νεαρές, σημειώθηκαν οι επιθέσεις σε βάρος τους. Οι ίδιες απευθύνθηκαν στη συνέχεια στις αστυνομικές Αρχές προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό.

Με την κατάθεση των δύο αδελφών, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η οποία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αξιωματικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα που τους αποδίδεται.