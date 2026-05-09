Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρόδο η υπόθεση της σύλληψης 41χρονης κοινωνικής λειτουργού, η οποία οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο με βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους και αυτή της υπόθαλψης εγκληματία, έπειτα από χειρισμούς που συνδέονται με καταγγελία για πιθανή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η 41χρονη κοινωνική λειτουργός συνελήφθη το βράδυ της 7ης Μαΐου 2026 και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

H καταγγελία για κακοποίηση παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», όλα ξεκίνησαν στις 5 Μαΐου 2026, όταν η κοινωνική λειτουργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για να ενημερώσει σχετικά με υπόθεση πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου παιδιού μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, σκοπός της παρουσίας της δεν ήταν μόνο η ενημέρωση των δικαστικών Αρχών, αλλά και η υποβολή αιτήματος σχετικά με τη διαδικασία ιατροδικαστικής εξέτασης του παιδιού.

Η ίδια, αξιοποιώντας την επαγγελματική της εμπειρία, εξέφρασε φόβους ότι μια ιατροδικαστική εξέταση χωρίς αναισθησία θα μπορούσε να προκαλέσει νέο σοβαρό ψυχικό τραύμα στο ανήλικο παιδί.

Η άρνηση παροχής στοιχείων και η επίκληση επαγγελματικού απορρήτου

Κατά τη συνάντηση με την Εισαγγελέα, ζητήθηκαν από την κοινωνική λειτουργό τα στοιχεία ταυτότητας του παιδιού και πληροφορίες για το περιστατικό.

Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε να τα αποκαλύψει, επικαλούμενη το επαγγελματικό απόρρητο και συγκεκριμένα τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 3500/2006, που αφορά ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και προστασίας θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, αποχώρησε από την Εισαγγελία σε κατάσταση έντονης πίεσης και προβληματισμού, αναζητώντας τρόπο ώστε να προχωρήσει στην καταγγελία χωρίς - όπως υποστήριξε - να εκθέσει το παιδί σε μια νέα τραυματική διαδικασία.

Η εισαγγελική εντολή και η σύλληψη στο γραφείο της

Την επόμενη ημέρα, στις 6 Μαΐου, εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης, με την οποία ζητήθηκε από την Αστυνομία να λάβει ένορκη κατάθεση από την κοινωνική λειτουργό και να συγκεντρώσει στοιχεία για το περιστατικό που είχε αναφέρει προφορικά.

Στην ίδια παραγγελία προβλεπόταν ότι σε περίπτωση νέας άρνησης συνεργασίας θα εφαρμοζόταν η αυτόφωρη διαδικασία.

Το απόγευμα της 7ης Μαΐου αστυνομικοί μετέβησαν στον εργασιακό χώρο της 41χρονης στη Ρόδο, προκειμένου να λάβουν κατάθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοινωνική λειτουργός αρνήθηκε εκ νέου να δώσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν και συνελήφθη επί τόπου.

Οι εξηγήσεις της κοινωνικής λειτουργού

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι στο μεταξύ είχε επικοινωνήσει με νομικό σύμβουλο αλλά και με επαγγελματικό σύλλογο κοινωνικών λειτουργών, ώστε να ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός της.

Κατά την απολογία της, φέρεται να ανέφερε ότι τελικά αποφάσισε να παραδώσει τα στοιχεία του παιδιού, ζητώντας παράλληλα να διασφαλιστεί η ψυχική του προστασία σε ενδεχόμενη ιατροδικαστική εξέταση μέσω χορήγησης αναισθησίας.

Οι ποινικές διώξεις

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε σε βάρος της τρεις ποινικές διώξεις.

Η πρώτη αφορά υπόθαλψη εγκληματία κατ’ εξακολούθηση για το διάστημα από 5 έως 7 Μαΐου 2026. Η δεύτερη αφορά ψευδή αναφορά στην Αρχή μέσω απόκρυψης στοιχείων κατ’ εξακολούθηση, ενώ η τρίτη αφορά το αδίκημα της απείθειας.

Η 41χρονη εκπροσωπείται νομικά από τον δικηγόρο Φώτης Ρωμαίος, ο οποίος ζήτησε προθεσμία για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει την υπεράσπιση.

