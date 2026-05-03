«Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη;»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 5χρονου που κακοποιούνταν σε νηπιαγωγείο

Σκηνές που προκαλούν σοκ και βαθιά συγκίνηση εκτυλίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες στην Αλεξανδρούπολη, όπου αναβιώνει μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκου των τελευταίων ετών.

Η δίκη για την εφιαλτική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου παιδιού σε νηπιαγωγείο διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, με έξι κατηγορούμενους στο εδώλιο, ανάμεσά τους δύο νηπιαγωγούς και γονείς των ανήλικων φερόμενων δραστών. Η κατάθεση του πατέρα του μικρού αγοριού συγκλόνισε το ακροατήριο, αποτυπώνοντας το βάρος ενός τραύματος που παραμένει ανοιχτό.

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων... Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», δήλωσε ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Ωστόσο, η δοκιμασία δεν έχει τελειώσει αφού το τραύμα εξακολουθεί να βαραίνει την καθημερινότητα του παιδιού, που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις

Η υπόθεση, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, φωτίζει και τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, προχώρησε σε βαριές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το παιδί εγκαταλείφθηκε από δημόσια ψυχολόγο, η οποία διέκοψε την υποστήριξη επικαλούμενη δυσκολία στη γλωσσική επικοινωνία.

«Ένα παιδί που παλεύει και δεν λαμβάνει τη στήριξη που χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της επάρκειας των δομών προστασίας ανηλίκων.

Στο εδώλιο βρίσκονται επίσης γονείς ανήλικων παιδιών, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας καθώς και δύο νηπιαγωγοί, αντιμέτωποι με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου, με την επόμενη φάση να θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται συμπληρωματική κατάθεση του ίδιου του παιδιού, μια μαρτυρία που ενδέχεται να καθορίσει την έκβαση της υπόθεσης.