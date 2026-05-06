Χαλκίδα: Μαθήτρια είπε σε καθηγήτρια ότι θέλει να αυτοκτονήσει - Η άμεση αντίδραση της εκπαιδευτικού

Μαθήτρια Γυμνασίου στην περιοχή του δήμου Χαλκιδέων στην Εύβοια προσέγγισε καθηγήτριά της και της εκμυστηρεύτηκε την πρόθεσή της να βάλει τέλος στη ζωή της. Η εκπαιδευτικός, όπως γράφει το eviaonline, αντέδρασε άμεσα και ενημέρωσε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν ακολουθώντας τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται σε περιπτώσεις κινδύνου ανηλίκων. Παράλληλα, ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος ανέλαβε την εποπτεία της υπόθεσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων της 15χρονης και τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ελήφθησαν καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και το οικογενειακό περιβάλλον της κοπέλας, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.



Αξίζει να αναφερθεί ότι η 15χρονη έκανε λόγο και για bullying που δεχόταν. Πλέον βρίσκεται υπό την προστασία των Αρχών, οι οποίες εργάζονται για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.